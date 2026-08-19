TransMilenio pondrá freno a colados en Soacha: toma drástica medida en estaciones del municipio

TransMilenio advirtió que tomará medidas para frenar los colados en el municipio de Soacha, uno de los sectores con mayor flujo de usuarios diario y que más afectaciones genera al sistema por este tipo de actos. Ante ello, la entidad anunció que realizará una intervención que buscaría mejorar la seguridad, controlar el acceso y fortalecer la operación en el vecino municipio.

La Agencia Regional de Movilidad (ARM) y TransMilenio firmaron un convenio interadministrativo por $48.437 millones para intervenir siete estaciones del corredor Bogotá-Soacha-Bogotá. El acuerdo tendría recursos disponibles hasta diciembre del año 2027.

Y es que, en el año 2025, este corredor registró cerca de 37,4 millones de validaciones, es decir, cerca de 102.000 accesos diarios, de acuerdo con las cifras de TransMilenio.

TransMilenio Foto: TransMilenio

¿En qué estaciones habrá puertas anticolados?

La intervención contempla cambios en siete estaciones ubicadas entre Bogotá y Soacha. En ellas se harán modificaciones para mejorar las condiciones de operación y seguridad de los pasajeros, como la instalación de puertas anticolados.

Las estaciones incluidas son:



San Mateo, Terreros, La Despensa y León XIII, en Soacha.

Bosa, Perdomo y Madelena, en Bogotá.

Uno de los principales cambios será la instalación de aproximadamente 140 puertas automáticas para reforzar el control de acceso y reducir el ingreso irregular al sistema.

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La ARM financiará parte de estas obras, además de las adecuaciones físicas y un piloto de BCA en San Mateo. También se contempla la posibilidad de integrar algunas rutas del transporte público colectivo urbano de Soacha con TransMilenio.

Puertas anticolados TransMilenio Foto: Twitter @HugoASeguridad

¿Cuánto costará la intervención de TransMilenio en Soacha?

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El convenio tendrá un valor de $48.437 millones. De ese monto, TransMilenio aportará $29.177 millones, lo que equivale al 60,24%, mientras que la ARM destinará $19.259 millones, lo que corresponde al 39,76%.

TransMilenio tendrá a su cargo la estructuración técnica y la contratación de las obras. Además, deberá garantizar aspectos relacionados con la operación y sostenibilidad de las estaciones, entre ellos:



Mantenimiento y aseo.

Señalización y seguridad.

Atención a los usuarios.

Interventoría y supervisión.

Equipo técnico necesario para ejecutar el convenio.

La directora de la ARM, Claudia Mercado Velandia, destacó que el acuerdo permitirá avanzar en una estación más segura y conectada para quienes utilizan diariamente este corredor.

¿Cuántas personas se beneficiarán con las obras en Soacha?

Las intervenciones están dirigidas a más de 100.000 personas que, en promedio, se movilizan diariamente desde las estaciones de Soacha mediante el componente troncal del corredor Bogotá-Soacha.

El proyecto busca mejorar el control de acceso, la circulación dentro de las estaciones y los procesos de embarque y desembarque, además de conservar la infraestructura existente.

El alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez, señaló que la ejecución de los recursos permitirá avanzar en las condiciones de servicio que los habitantes del municipio han reclamado durante años.

La iniciativa también contempla la participación de Soacha como aliado estratégico para avanzar en la integración del transporte público entre el municipio y Bogotá, con la nueva Estación de Integración San Mateo como parte del proyecto.