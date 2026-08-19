Cuidado si sale de fiesta: descubren fábrica de cerveza adulterada en Soacha

Una operación en Soacha dio con el paradero de una fábrica clandestina dedicada a manipular y reenvasar cerveza para llevarla nuevamente al mercado. El hallazgo generó una alerta porque, según lo revelado por las autoridades, este tipo de adulteración no es común en este tipo de productos.

La intervención tuvo lugar en un predio donde fueron encontrados envases, tapas y maquinaria artesanal utilizada para lavar y volver a sellar botellas. En el lugar también había otros productos que no cumplían con las condiciones legales para su comercialización.

¿Qué se encontró en la fábrica de cerveza adulterada?

Durante el operativo fueron incautadas 3.300 botellas de cerveza alteradas de diferentes marcas. Adicionalmente, las autoridades encontraron 250 unidades de licor adulterado y otras 2.300 cajetillas de cigarrillos de contrabando.



También se encontraron elementos que, de acuerdo con la información revelada por las autoridades, hacían parte del proceso para recuperar los envases y volver a ponerlos en circulación. Además, el procedimiento contó con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, el Invima y peritos especializados de Bavaria. Dos personas fueron capturadas en flagrancia y podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión por el delito de alteración de bebidas alcohólicas.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, llamó la atención sobre esta modalidad y señaló que la adulteración de cerveza no era una práctica que se hubiera identificado anteriormente en el departamento. “Queremos alertar a toda la comunidad, ya que la cerveza también está siendo materia de adulteración”, afirmó el mandatario.

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Encontramos un lote de 3.300 cervezas adulteradas, gracias a un operativo realizado en la ciudad de #Soacha por parte del grupo GEPCI de la Secretaría de Hacienda (@HaciendaCundi) del departamento, junto con la Policía Fiscal y Aduanera y el @invimacolombia.



Es la primera vez… pic.twitter.com/GNaATuiKTI — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 19, 2026

¿Cómo funcionaba la fábrica clandestina de Soacha?

De acuerdo con lo encontrado en el lugar, este contaba con una logística destinada a recolectar botellas vacías para someterlas a un proceso de lavado, rellenado y posterior sellado. La presencia de maquinaria, tapas y envases permitió identificar parte de la operación que se desarrollaba en el lugar. El material fue incautado en medio de la intervención.

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De hecho, el hallazgo también permitió encontrar otros productos que eran comercializados de manera ilegal, lo que amplió el alcance del procedimiento realizado en Soacha.

Ojo, tenga cuidado con la cerveza adulterada: así puede evitarlo

Las autoridades recomendaron a los consumidores tener especial cuidado al momento de comprar bebidas alcohólicas y verificar que los productos cumplan con condiciones adecuadas.

Entre las principales recomendaciones están:



Comprar bebidas únicamente en establecimientos comerciales reconocidos.

comerciales reconocidos. Revisar cuidadosamente las tapas, etiquetas y empaques.

Desconfiar de ofertas con precios muy inferiores a los habituales.

Rey advirtió que una bebida manipulada de manera clandestina puede representar un riesgo para la salud y llamó a los consumidores a verificar el origen de los productos antes de adquirirlos.