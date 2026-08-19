Encuentran cuerpo de mujer desaparecida tras accidente de lancha en el embalse de Tominé

Tras tres días de búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Sandy Astrid Serene Ruiz, de 59 años, quien permanecía desaparecida desde el pasado lunes festivo, 17 de agosto, luego de que la lancha rápida en la que se movilizaba terminara sumergida en el embalse de Tominé, en jurisdicción de Guatavita, Cundinamarca.

El accidente ocurrió hacia las 11:39 de la mañana, en inmediaciones del Club La Marina, de acuerdo con el reporte de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca. Desde ese momento se activó un operativo de búsqueda y rescate que involucró a diferentes organismos de emergencia y seguridad.

Durante las labores, los equipos especializados utilizaron diferentes recursos técnicos para establecer posibles puntos de ubicación. Inicialmente fueron identificados tres sectores de interés; dos de ellos fueron descartados durante la jornada anterior y, este miércoles, los equipos concentraron sus esfuerzos en el tercer punto.

Fue allí donde los buzos lograron localizar la embarcación sumergida. Posteriormente, realizaron una inspección detallada de la lancha y encontraron en su interior el cuerpo de la mujer, poniendo fin a las labores de búsqueda.



De acuerdo con la Armada Nacional, durante la operación se realizaron nueve inmersiones conjuntas entre los buzos especializados de la institución y los cuerpos de Bomberos de Cundinamarca. El despliegue permitió ubicar la embarcación y, posteriormente, recuperar el cuerpo.

En el operativo también participaron los cuerpos de Bomberos de Chipaque, Mesitas del Colegio, Chocontá, Villapinzón y Sopó, junto con la Policía Nacional, la administración municipal de Guatavita y otros organismos que hicieron parte del Puesto de Mando Unificado.

Publicidad

El alcalde de Guatavita, Aldemar Cortés, confirmó el hallazgo y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. El mandatario destacó el trabajo articulado de las instituciones durante los tres días de búsqueda y agradeció la participación de los equipos de rescate.

“Con profundo dolor, quiero informar a toda nuestra comunidad y a la opinión pública que después de un gran trabajo de búsqueda, logramos encontrar el cuerpo de nuestra querida ciudadana”, manifestó el alcalde.

Tras la recuperación, la Policía Nacional realizó la inspección técnica del cuerpo, que posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador será el encargado de establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos.

Publicidad

Las autoridades indicaron que, aunque las labores de búsqueda y recuperación culminaron con el hallazgo de la mujer, continuará el proceso investigativo para esclarecer cómo ocurrió el incidente que terminó con la inmersión de la embarcación en el embalse de Tominé.