Esta sería la causa del choque de dos lanchas en embalse de Tominé que dejó una mujer desaparecida

Una mujer permanece desaparecida luego de un accidente ocurrido durante la tarde del lunes festivo, cuando dos lanchas chocaron en aguas del embalse de Tominé, en jurisdicción de Guatavita, Cundinamarca. Una de las embarcaciones terminó hundida y tres personas fueron rescatadas.

La mujer fue identificada como Sandy Astrid Berenice Ruiz, madre de uno de los ocupantes de las embarcaciones involucradas. Tras el accidente, los organismos de socorro desplegaron un operativo para localizarla, pero las primeras labores de búsqueda no permitieron encontrarla.

De acuerdo con lo recogido por Blu Radio, los equipos de emergencia realizaron maniobras de búsqueda durante varias horas, incluyendo inmersiones con buzos en el embalse. Sin embargo, las condiciones del lugar dificultaron las operaciones.

El choque ocurrió durante la tarde del lunes 17 de agosto. Una de las embarcaciones involucradas pertenecía al Club La Marina y terminó hundida después del impacto.



Los ocupantes de otra lancha que se encontraba cerca del lugar acudieron para auxiliar a las personas que habían quedado en el agua. Gracias a esta intervención, tres personas fueron rescatadas tras el accidente.

Sandy Astrid Berenice Ruiz, sin embargo, no pudo ser localizada después del hundimiento, por lo que los organismos de emergencia activaron el protocolo de búsqueda.

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¿Por qué chocaron las lanchas en Tominé?

Una de las hipótesis preliminares apunta a que el accidente habría ocurrido por el entrelazamiento de las manilas o cuerdas de las dos embarcaciones.

Según los testimonios iniciales de personas que presenciaron el hecho desde una lancha cercana, esta situación habría generado el choque entre ambas embarcaciones y posteriormente el hundimiento de una de ellas.

No obstante, esta versión todavía es materia de investigación. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

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Los conductores de las dos lanchas fueron trasladados al Hospital San Antonio de Guatavita, donde fueron valorados por personal médico y se adelantaron los procedimientos correspondientes.

¿Cuándo continuará la búsqueda de la mujer?

Los organismos de socorro realizaron diferentes maniobras durante la tarde y parte de la noche del lunes para intentar encontrar a Sandy Astrid. Entre las labores estuvieron las operaciones de inmersión en el embalse.

Las condiciones del cuerpo de agua dificultaron las primeras búsquedas, por lo que los equipos de emergencia tienen previsto retomar este martes 18 de agosto las labores de localización.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: