Buscan a mujer desaparecida tras accidente de lanchas en Guatavita, Cundinamarca

Una mujer permanece desaparecida después del accidente ocurrido este lunes en el embalse de Tominé, en jurisdicción de Guatavita, donde dos lanchas colisionaron y una de las embarcaciones terminó hundida.

El hecho se registró durante la tarde y, según información preliminar entregada por organismos de socorro, la embarcación que se hundió pertenecía al Club La Marina.

Las personas que se encontraban a bordo de la lancha fueron auxiliadas por los ocupantes de otra embarcación que estaba cerca del lugar y lograron ser rescatadas.

Sin embargo, Sandy Astrid Senery Ruiz, madre de algunos de los ocupantes, permanece desaparecida. Tras conocerse el accidente, los equipos de emergencia desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó labores de inmersión, pero hasta el momento no ha sido posible encontrarla.



Foto: Delegación Departamental de Bomberos Cundinamarca

De acuerdo con el testimonio de ciudadanos que presenciaron el hecho desde una embarcación cercana, el accidente se habría producido por el entrelazamiento de las manilas o cuerdas de las dos lanchas.

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Esta situación habría generado el choque y posteriormente el hundimiento de una de las embarcaciones. Las autoridades continúan recopilando información para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Los conductores de las dos lanchas fueron trasladados al Hospital San Antonio de Guatavita para verificar su estado de salud y realizar las valoraciones correspondientes para la conducción de vehículos acuáticos.

Los organismos de socorro adelantaron durante la tarde las labores de búsqueda de la mujer desaparecida en las aguas del embalse de Tominé. Sin embargo, debido a las condiciones del lugar y a que las primeras inmersiones no permitieron ubicarla, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca confirmó que el operativo será retomado este martes.