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Cayeron presuntos ladrones de carros en Bogotá: salieron hace un mes de un centro de resocialización

Tres adolescentes fueron aprehendidos tras el presunto hurto de un vehículo en Chapinero. El automotor fue recuperado en Santa Fe y dos de los jóvenes habían salido hace un mes de El Redentor.

Menores aprehendidos señalados de robar carro en Bogotá
Menores aprehendidos señalados de robar carro en Bogotá
Foto: suministrada
Por: Manuelita Rodríguez Ortegón
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Tres adolescentes, entre 16 y 17 años, fueron aprehendidos por la Policía en Bogotá luego de ser señalados de participar, presuntamente, en el hurto de un vehículo mediante la modalidad de atraco. El automotor fue localizado en la localidad de Santa Fe, donde los uniformados lograron detener a los jóvenes y recuperar el vehículo.

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El caso se registró en inmediaciones de una institución universitaria ubicada en el barrio Bosque Calderón Tejada, en la localidad de Chapinero. De acuerdo con la Policía Nacional, una patrulla que realizaba labores de prevención y control recibió una alerta de la central de radio sobre el hurto de un vehículo.

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Según la información conocida por las autoridades, varias personas habrían abordado a la víctima y, al parecer, utilizando un arma de fuego, le habrían hurtado el automotor para posteriormente escapar del lugar.

Tras recibir la alerta, la Policía activó un plan candado en la jurisdicción con el propósito de ubicar el vehículo y evitar que los presuntos responsables lograran escapar. La búsqueda dio resultado gracias al sistema GPS del automotor, que permitió establecer su ubicación en la localidad de Santa Fe.

Cuando los uniformados lograron interceptar el vehículo, varias personas descendieron y emprendieron la huida a pie. Sin embargo, la reacción de los policías permitió detener a tres adolescentes, de 16 y 17 años.

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Durante el registro del automóvil, las autoridades encontraron un arma traumática y un arma cortopunzante. Estos elementos fueron incautados y quedaron como parte del material relacionado con el procedimiento.

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Los tres adolescentes fueron aprehendidos por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. El vehículo recuperado y los elementos incautados también fueron puestos a disposición de la autoridad administrativa correspondiente.

En medio de las verificaciones realizadas por la Policía, se estableció además que dos de los adolescentes habían salido hacía aproximadamente un mes del Centro de Atención Especializada El Redentor. Según las autoridades, ambos habían estado vinculados a procesos por los presuntos delitos de secuestro extorsivo y hurto agravado.

Asimismo, estos dos jóvenes registraban anotaciones por hurto. Ahora, las autoridades competentes deberán continuar con el proceso correspondiente para determinar las responsabilidades dentro de este caso.

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