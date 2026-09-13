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Blu Radio  / Turismo  / Escapadas de último minuto: guía de viajes en pareja para celebrar Amor y Amistad

Escapadas de último minuto: guía de viajes en pareja para celebrar Amor y Amistad

Para responder a este interés, existen diversas alternativas de escapadas de último minuto hacia destinos nacionales e internacionales.

Playas-Panama.png
Bocas del Toro
Foto: Visit Panamá
Por: Patricia González
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Viajar en pareja se ha transformado en una de las alternativas preferidas por los colombianos para celebrar Amor y Amistad. Más allá de las tradicionales cenas o detalles materiales, los viajeros buscan experiencias que les permitan desconectarse de la rutina diaria y construir recuerdos compartidos.

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Según registros de Viajes Falabella, los viajes en pareja representan el 32% de las reservas del año, mientras que los paquetes turísticos que integran tiquete aéreo y hotel corresponden al 45% de la demanda. Para responder a este interés, existen diversas alternativas de escapadas de último minuto hacia destinos nacionales e internacionales.

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Vacaciones en la playa
Foto: AFP

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Destinos internacionales: Playas del Caribe

Para las parejas que prefieren viajar al exterior, la oferta incluye lugares emblemáticos del Caribe y Centroamérica con actividades de ocio y relajación:

  • Punta Cana (República Dominicana): Es una opción destacada para disfrutar de playas paradisíacas. Los paquetes están disponibles desde $1’574.995 por persona en acomodación doble para una estadía de 3 noches y 4 días volando desde Bogotá.
Punta Cana, República Dominicana
Punta Cana, República Dominicana
Foto: Unsplash

  • Cancún (México): Ofrece planes de 3 noches y 4 días con tarifas a partir de $2’162.163 por persona en acomodación doble, con salidas desde Medellín.
  • Panamá: Representa la puerta de entrada a Centroamérica, combinando historia, modernidad y playas tranquilas. Desde Bogotá para 3 noches y 4 días parte desde $1’979.969 por persona.

Destinos nacionales: Caribe colombiano

El territorio nacional cuenta con opciones ágiles de playa y sol con salidas desde las principales ciudades del país:

  • Cartagena: La ciudad amurallada dispone de paquetes de 2 noches desde $672.993 por persona e incluye tiquetes aéreos desde Bogotá.
  • Santa Marta: Cuenta con planes de 3 noches desde $699.845 por persona, saliendo desde Medellín.
  • San Andrés: La isla ofrece paquetes desde Cali a partir de $1’299.737 por persona.
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