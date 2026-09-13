Escapadas de último minuto: guía de viajes en pareja para celebrar Amor y Amistad

Viajar en pareja se ha transformado en una de las alternativas preferidas por los colombianos para celebrar Amor y Amistad. Más allá de las tradicionales cenas o detalles materiales, los viajeros buscan experiencias que les permitan desconectarse de la rutina diaria y construir recuerdos compartidos.

Según registros de Viajes Falabella, los viajes en pareja representan el 32% de las reservas del año, mientras que los paquetes turísticos que integran tiquete aéreo y hotel corresponden al 45% de la demanda. Para responder a este interés, existen diversas alternativas de escapadas de último minuto hacia destinos nacionales e internacionales.

Vacaciones en la playa Foto: AFP

Destinos internacionales: Playas del Caribe

Para las parejas que prefieren viajar al exterior, la oferta incluye lugares emblemáticos del Caribe y Centroamérica con actividades de ocio y relajación:



Punta Cana (República Dominicana): Es una opción destacada para disfrutar de playas paradisíacas. Los paquetes están disponibles desde $1’574.995 por persona en acomodación doble para una estadía de 3 noches y 4 días volando desde Bogotá.

Punta Cana, República Dominicana Foto: Unsplash

Cancún (México): Ofrece planes de 3 noches y 4 días con tarifas a partir de $2’162.163 por persona en acomodación doble, con salidas desde Medellín.

Ofrece planes de 3 noches y 4 días con tarifas a partir de $2’162.163 por persona en acomodación doble, con salidas desde Medellín. Panamá: Representa la puerta de entrada a Centroamérica, combinando historia, modernidad y playas tranquilas. Desde Bogotá para 3 noches y 4 días parte desde $1’979.969 por persona.

Destinos nacionales: Caribe colombiano

El territorio nacional cuenta con opciones ágiles de playa y sol con salidas desde las principales ciudades del país:

