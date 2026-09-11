Viajeros colombianos tendrán seguro médico gratuito en Panamá: así funcionará

Panamá puso en marcha una iniciativa destinada a brindar respaldo integral y tranquilidad a los visitantes internacionales desde el mismo momento de su llegada al país.

Bajo el nombre de Seguro al Turista, este programa ofrece protección médica sin costo para los viajeros extranjeros, incluidos los colombianos, así como para panameños residentes en el exterior que ingresen de manera legal.

Turismo en Panamá Foto: Unsplash

Financiado en su totalidad por el Estado a través de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), este beneficio busca fortalecer la competitividad del destino y ofrecer una experiencia segura y de calidad.

Una bienvenida protegida desde el aeropuerto

El beneficio está disponible para quienes ingresen al territorio panameño por vía aérea a través de los aeropuertos participantes.



Uno de los aspectos más destacados para los viajeros es la facilidad del proceso: la póliza se activa automáticamente al momento de recibir el sello de migración, sin necesidad de completar formularios ni realizar trámites o pagos adicionales.

La cobertura tiene una duración válida durante los primeros 10 días de estadía.

Turismo en Panamá Foto: Unsplash

Publicidad

La ministra de Turismo de Panamá, Gloria De León, destacó que la iniciativa busca que cada persona se sienta respaldada desde el primer instante en que pisa el país, consolidando a Panamá como una opción confiable para el turismo internacional.

Coberturas y montos de protección

Para la ejecución de la póliza, el Consejo de Gabinete aprobó un crédito de hasta USD 3.500.000 a favor de la ATP, y la administración del servicio fue adjudicada a la Compañía Internacional de Seguros, S.A.

La póliza es única, no cuenta con planes diferenciados y aplica para todas las personas elegibles de hasta 86 años de edad en todo el territorio panameño.

Publicidad

El Seguro al Turista contempla coberturas con montos que pueden alcanzar hasta USD 50.000, dependiendo del servicio utilizado.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Atención médica y hospitalaria: Cubre emergencias, hospitalización y gastos médicos derivados de accidentes o enfermedades no preexistentes contraídas durante la estadía en Panamá, además de medicamentos.

Cubre emergencias, hospitalización y gastos médicos derivados de accidentes o enfermedades no preexistentes contraídas durante la estadía en Panamá, además de medicamentos. Urgencias específicas: Incluye atención dental de emergencia y cobertura por muerte accidental.

Incluye atención dental de emergencia y cobertura por muerte accidental. Traslados y repatriación: Cubre evacuación médica, traslados sanitarios y repatriación internacional.

Cubre evacuación médica, traslados sanitarios y repatriación internacional. Asistencia administrativa y legal: Ofrece soporte legal por accidentes y asistencia en caso de pérdida o robo de documentos.

Canales de atención las 24 horas

Si durante su estadía el viajero requiere asistencia médica o administrativa, puede comunicarse con el Centro de Asistencia al Turista, operativo las 24 horas, los 7 días de la semana, con atención en español, inglés, portugués y francés.

WhatsApp: +1 305 722 5824

Llamada telefónica: +507 840 4585

Con esta póliza gratuita, Panamá se posiciona como una opción muy atractiva para las vacaciones de los colombianos, garantizando protección médica ante cualquier imprevisto durante sus primeros diez días de viaje.