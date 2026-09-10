Aruba y Colombia, cada vez más cerca: esta es la conexión ideal para sus próximas vacaciones

Conectar con las playas cristalinas y la calidez del Caribe es cada vez más accesible para los viajeros. Gracias al fortalecimiento de las rutas operadas por la aerolínea Wingo en alianza con la Autoridad de Turismo de Aruba, la isla cuenta con conexión aérea directa con cinco capitales colombianas: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.

Esta red permite volar con tarifas desde un 40 % más económicas en comparación con otros competidores, convirtiendo a este destino en una opción cercana y perfecta para escapadas de descanso o vacaciones prolongadas.

Un destino de experiencias integrales: cultura, naturaleza y bienestar

Bajo el lema promocional “Cuando amas Aruba, Aruba te ama”, la isla invita a los turistas a vivir una experiencia auténtica que va mucho más allá de sus famosas playas. Aruba destaca por una rica identidad cultural influenciada por más de 100 nacionalidades, así como por una amplia propuesta gastronómica con sabores locales e internacionales.



En Black Friday suele haber ofertas de vuelos para el otro año Foto: Unsplash

Quienes buscan aventura y exploración pueden recorrer entornos naturales emblemáticos como el Parque Nacional Arikok, mientras que los viajeros que priorizan la desconexión disponen de variadas alternativas de bienestar y entretenimiento a lo largo de todo el año.

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Perfil del viajero y crecimiento de la ruta

La afinidad entre ambos mercados se refleja en las cifras de flujo de pasajeros. De acuerdo con los datos operativos, en promedio el 84 % de los pasajeros viaja hacia la isla por motivos vacacionales.

Asimismo, el 70 % de los usuarios son de nacionalidad colombiana, mientras que el 30 % restante corresponde a ciudadanos arubianos y neerlandeses que se desplazan hacia Colombia para visitar a familiares, amigos o realizar turismo.

Entre enero y julio de 2026, se transportaron 73.000 viajeros, y se proyecta movilizar cerca de 150.000 pasajeros al cierre del año.

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Turismo de doble vía y oportunidades de viaje

La amplia oferta de vuelos fomenta un intercambio en doble sentido. Destinos colombianos como Medellín y Barranquilla se han posicionado entre los favoritos para los visitantes que vuelan desde la isla, impulsando sectores como el turismo de salud, los negocios, el bienestar y los reencuentros familiares.

Ambas entidades continúan trabajando de manera coordinada para promover el destino y acompañar el crecimiento de las rutas según la demanda.