Funza se prepara para vivir 12 días de arte, cultura y grandes espectáculos

El municipio de Funza, Cundinamarca, celebrará la edición número 29 del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa entre el 9 y el 20 de septiembre de 2026. Durante doce jornadas continuas, la localidad desplegará una agenda artística y patrimonial con entrada libre para el público, desarrollada en espacios definidos como libres de bebidas alcohólicas para garantizar un entorno familiar.

La oferta del encuentro cultural contempla muestras de danza, teatro, artes visuales, literatura y patrimonio, con la participación de agrupaciones nacionales e internacionales y más de 300 creadores locales. La administración municipal proyecta la asistencia masiva de espectadores tanto de la sabana de Bogotá como de distintas regiones del país.

Apertura institucional y protagonismo del talento local

La jornada inaugural con participación masiva de artistas locales está programada para el viernes 11 de septiembre. Ese día se presentará el montaje escénico "Un año a la colombiana", una propuesta interdisciplinaria que articula música y danza producida desde los procesos de formación artística del municipio.



Sobre la relevancia del evento, la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, destacó el impacto social de la convocatoria: "Queremos invitar especialmente a todos los funzanos a que se apropien del Zaquesazipa, que salgan, recorran nuestros escenarios, acompañen a nuestros artistas y disfruteten de todo lo que hemos preparado. Y, por supuesto, queremos invitar a los colombianos a que vengan a Funza y vivan con nosotros esta gran celebración. Tendremos reconocidos artistas nacionales e internacionales, pero este Festival también es una oportunidad para sentirnos orgullosos de lo nuestro, porque en Funza hay muchísimo talento por mostrar, apoyar y consolidar".

El talento del municipio estará representado por músicos, actores, bailarines, artesanos, escritores, colectivos juveniles y estudiantes, quienes dispondrán de diversos escenarios locales para la exhibición de sus obras.

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Cartel musical en la Plazoleta Marqués de San Jorge

Las presentaciones musicales de mayor convocatoria se concentrarán en la Plazoleta Marqués de San Jorge, un espacio con capacidad estimada para albergar entre 15.000 y 18.000 personas por fecha. La agenda de grandes espectáculos se dividirá en tres fechas principales:

Sábado 12 de septiembre: Concierto de apertura a cargo de Matecaña Orquesta, el intérprete popular Jhonny Rivera, el cantante vallenato Elder Dayán y el exponente urbano Lennox.



Concierto de apertura a cargo de Matecaña Orquesta, el intérprete popular Jhonny Rivera, el cantante vallenato Elder Dayán y el exponente urbano Lennox. Viernes 18 de septiembre: Desarrollo del "Funza Góspel 2026", jornada que contará con las actuaciones de Alex Zurdo, Banda Alternativa y Big Band.



Desarrollo del "Funza Góspel 2026", jornada que contará con las actuaciones de Alex Zurdo, Banda Alternativa y Big Band. Sábado 19 de septiembre: Cierre musical con las presentaciones del Grupo Kvrass, Pipe Bueno, Miguel Bueno y el salsero Rey Ruiz.

Programación infantil, humor y oferta multidisciplinaria

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El componente familiar y pedagógico del Festival Zaquesazipa 2026 incluye la presentación de la agrupación de música infantil Tu Rockcito, galardonada con el Latin Grammy, así como el show de comedia a cargo de Hassam. La parrilla de artes vivas incorpora muestras de circo contemporáneo, salsa, ballet, danza urbana y expresiones de cultura hip-hop y urbana.

En el ámbito de las letras y las artes plásticas, la organización confirmó la realización del Festival Literario Escrituras Vivas y el Salón de Artistas Funzanos. Asimismo, se llevarán a cabo encuentros de vigías del patrimonio, muestras gastronómicas y artesanales, talleres académicos y espacios dedicados a la preservación de los oficios tradicionales de Cundinamarca.

Proyección nacional y consulta de agenda del Zaquesazipa 2026

Para esta edición, la estrategia de divulgación del evento cuenta con la participación del generador de contenido Julián Pinilla. A su vez, la programación cultural integrará a Ubeimar Ríos, actor protagonista del largometraje colombiano Un poeta.

Todos los eventos programados en el marco de la XXIX edición del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa tendrán acceso gratuito. La ciudadanía y los visitantes pueden conocer los horarios, ubicaciones y detalles de cada actividad a través del sitio web oficial www.zaquesazipa.com y las plataformas digitales de la Alcaldía de Funza.