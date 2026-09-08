Fundación Santo Domingo y Fontur firman alianza para potenciar el turismo en Nuquí y Bahía Solano

José Francisco Aguirre, director de la Fundación Santo Domingo, explicó que la alianza representa un paso para avanzar de la atención de emergencia hacia una etapa de estabilización y ejecución de proyectos de largo plazo.

“Queremos hacer una intervención de la mano con Fontur y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar que vamos a lograr que estos dos lugares alcancen su potencial turístico”, señaló. El directivo destacó que Nuquí y Bahía Solano cuentan con condiciones privilegiadas para el turismo de naturaleza y, además, con comunidades que tienen experiencia en la prestación de servicios turísticos.

Es un destino privilegiado en términos del turismo de naturaleza, además con algo excepcional, y es que tiene una base comunitaria experta en turismo agregó.

Infraestructura aeroportuaria, una prioridad para el turismo en Chocó

Uno de los principales retos para fortalecer el turismo en Nuquí y Bahía Solano es mejorar la conectividad aérea y la infraestructura de transporte. De acuerdo con Aguirre, el plan contempla revisar integralmente los proyectos aeroportuarios de ambos municipios, incluyendo la ampliación de las pistas y el fortalecimiento de la infraestructura logística.



“Hay que trabajar en el proyecto tanto de aeropuerto de Nuquí como de Bahía Solano, en la ampliación de las pistas, en mejorar la infraestructura a nivel logístico y también hotelero”, explicó.

La apuesta es mejorar las condiciones de llegada de turistas nacionales e internacionales y aumentar la capacidad de alojamiento y servicios turísticos de la región.

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Obras por impuestos: proyectan primera etapa de $500.000 millones

El financiamiento de las obras se proyecta mediante el mecanismo de obras por impuestos, con una primera etapa estimada en $500.000 millones. Según explicó el director de la Fundación Santo Domingo, la ejecución se realizará mediante mecanismos fiduciarios especializados.

“Será el patrimonio autónomo derivado quien hará un proceso licitatorio para definir el contratista que hará las obras”, indicó Aguirre. Los recursos estarían destinados tanto a infraestructura pública como a iniciativas para fortalecer la capacidad logística y hotelera de Nuquí y Bahía Solano.

Nuevas vías para mejorar la conectividad del Chocó

La estrategia también contempla proyectos de infraestructura vial considerados estratégicos para mejorar la conexión del Chocó con otras regiones del país. Durante las reuniones entre representantes del sector empresarial y el Gobierno Nacional se analizaron entre seis y siete corredores prioritarios, entre ellos conexiones con Antioquia, el Eje Cafetero y el Pacífico.

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La intención es mejorar la conectividad turística dentro del departamento y facilitar el acceso a destinos como Tutunendo e Istmina. El plan también contempla la participación del sector privado para aportar talento, tecnología y capacidades en la ejecución de los proyectos.

Turismo sostenible, clave para proteger la biodiversidad de Nuquí

El crecimiento turístico de Nuquí y Bahía Solano estará condicionado por criterios de sostenibilidad ambiental, especialmente debido a la riqueza de sus ecosistemas marinos y terrestres.

Aguirre aseguró que la protección ambiental será uno de los principales criterios para definir las futuras intervenciones. “En todo lo que diseñemos va a estar una determinante ambiental y de sostenibilidad que va a primar por encima de cualquier otro elemento”, afirmó.

El directivo también destacó el trabajo de organizaciones locales como Mano Cambiada, liderada por Josefina Klinger, que durante años han trabajado en la protección y promoción del territorio.

La apuesta es atraer turismo nacional y extranjero especializado en experiencias de naturaleza, pero bajo modelos que permitan preservar los ecosistemas y fortalecer simultáneamente la oferta de hotelería y hospitalidad.

¿Qué sigue para el turismo en Nuquí y Bahía Solano?

Después de varias semanas concentradas en la atención de la emergencia, la Fundación Santo Domingo y sus aliados avanzan en la estructuración de los proyectos para la siguiente fase. El objetivo es pasar de la emergencia a una etapa de estabilización que permita definir una hoja de ruta para el desarrollo turístico y económico del Chocó.

La iniciativa busca convertir a Nuquí y Bahía Solano en referentes del turismo de naturaleza, aprovechando su biodiversidad, el conocimiento de las comunidades locales y su ubicación estratégica sobre el Pacífico colombiano.