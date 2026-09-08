Aromas y sabores del Caribe: la histórica ruta del ron y el puro en República Dominicana

República Dominicana se ha consolidado como un destino turístico clave en el Caribe, cautivando a sus visitantes con sus hermosas playas y su variada gastronomía. Sin embargo, el verdadero espíritu de la isla va mucho más allá de su costa; se encuentra en sus productos insignia, profundamente apetecidos en todo el mundo. Para aquellos viajeros que buscan conectar con la verdadera esencia local, existe una ruta cultural imperdible que combina historia, tradición y una fascinante experiencia sensorial.

Puerto Plata y el legado del ron dominicano

En la hermosa zona norte del país, específicamente en Puerto Plata, se encuentra uno de los puntos neurálgicos de esta travesía. Aquí se halla la fábrica de Brugal, una de las marcas de ron más emblemáticas de la República Dominicana, cuya historia está íntimamente entrelazada con el desarrollo de la nación. Con una tradición que inició en 1888, la elaboración de este ron ha sido resguardada y perfeccionada a lo largo de cinco generaciones de maestros roneros.

Fábrica Brugal Foto: Blu Radio

A diferencia de otros rones comerciales, los rones de esta casa se caracterizan por tener un perfil menos excesivamente dulce, donde se aprecian con claridad las notas provenientes de la madera, tales como la vainilla, el caramelo, las especias y el roble, dependiendo de la variedad elegida. Para quienes desean una experiencia excepcional, el Brugal 1888 es una joya imperdible: un ron de 40 % de alcohol doblemente añejado que combina la influencia de barricas de bourbon y de jerez, ideal para disfrutarse solo o con hielo. Conocer esta historia y degustar estas ediciones especiales es una parada obligatoria en el viaje.

Foto: Blu Radio

Santiago de Los Caballeros y el arte del tabaco artesanal

Siguiendo esta ruta cultural, el tabaco emerge como otro de los grandes pilares culturales dominicanos. El proceso de elaboración manual de cada puro es un arte transmitido de generación en generación. Cerca de Santiago de Los Caballeros, la prestigiosa tabacalera La Aurora ofrece un tour exclusivo que permite a los visitantes vivir de primera mano este fascinante ciclo de producción.



Tabaco Foto: Blu Radio

Durante el recorrido, los viajeros pueden observar de cerca desde la cosecha de la hoja de tabaco y el ambiente de vivero, hasta el minucioso proceso donde se escogen una a una las hojas y se limpian para la posterior confección manual del cigarro. Este sector artesanal goza de una salud excepcional; de hecho, en lo que va del año 2026, las exportaciones de tabaco del país han registrado un crecimiento muy importante, posicionándose como uno de los motores clave de la economía nacional.

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La cultura exclusiva de los Cigar Lounges

La fascinación por el tabaco en la isla es tan profunda que ha dado origen a espacios especializados llamados Cigar Lounges. Estos sitios no son bares comunes, sino espacios diseñados exclusivamente para reunirse a compartir y fumar un puro en un ambiente relajado, acompañándolo de un trago o una bebida sin alcohol. La variedad es inmensa y se adapta a todos los presupuestos: es posible encontrar puros individuales desde los 30 dólares hasta piezas exclusivas que superan los 300 dólares.

Puerto Plata Foto: Blu Radio

Si está planeando su próximo viaje, la zona norte de República Dominicana le espera para mostrarle su faceta más auténtica. Recorrer las históricas instalaciones roneras de Puerto Plata y dejarse envolver por el aroma de las hojas de tabaco en las cercanías de Santiago de Los Caballeros es la forma perfecta de descubrir el alma y las tradiciones de la isla. La inigualable ruta cultural en el norte del país, tiene la calidez de su gente se mezcla con el sabor del ron y la distinción de sus puros en una experiencia que jamás olvidará.