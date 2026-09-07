“Necesitamos apoyar nuestro sector turístico”: Anato pide no cancelar viajes tras terremoto

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) presentó un paquete de medidas con alivios tributarios, subsidios y líneas de crédito para apoyar a las empresas del sector que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La propuesta busca facilitar la recuperación de las agencias ubicadas en las regiones golpeadas por la emergencia y proteger su operación mientras avanza la reconstrucción de los destinos turísticos.

Paula Cortés, presidenta ejecutiva de Anato, aseguró que el sector ha registrado cancelaciones y que las mayores afectaciones para las agencias se han concentrado principalmente en Chocó, Cali y Pereira, aunque el impacto se ha sentido en varios departamentos del Eje Cafetero.

“Necesitamos apoyar nuestro sector turístico, en el caso nuestro el sector de las agencias de viajes, que ha sido muy golpeado en los destinos de Chocó, Cali y Pereira principalmente”, señaló Cortés.



Terremoto en Dosquebradas en Colombia // Foto: AFP

La dirigente gremial hizo además un llamado al Gobierno nacional y a las administraciones regionales para avanzar en las medidas que permitan respaldar a las empresas turísticas de estas zonas.

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Según explicó, Anato también ha acompañado a las agencias en procesos de reprogramación de viajes y actualmente adelanta una revisión de las necesidades de los empresarios afectados, debido a que algunos de ellos perdieron sus equipos de trabajo.



Anato pide no cancelar viajes a las zonas afectadas

Además de las medidas económicas, el gremio inició una estrategia para evitar que las cancelaciones profundicen las pérdidas del sector turístico.

Cortés pidió a los colombianos y extranjeros que tengan viajes programados consultar primero con sus agencias antes de cancelar, pues aseguró que parte de la infraestructura turística continúa funcionando en varias de las regiones afectadas.

“En el Eje Cafetero muchos de los temas turísticos están bien. Digamos que la gran afectación ha sido en la parte del centro de las ciudades y demás, entonces podemos seguir haciendo turismo con una gran responsabilidad y una gran tranquilidad”, explicó.

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La estrategia también se trasladará a la próxima Vitrina Turística de Anato, en la cual, según Cortés, estarán representados los 32 departamentos y se buscará utilizar el evento como una plataforma para impulsar la recuperación de las regiones golpeadas por el terremoto.

La presidenta del gremio advirtió que la reconstrucción podría tardar más de 2 o 3 años, sin embargo, señaló que el turismo debe comenzar su recuperación de manera paralela, debido al papel que cumple en la generación de ingresos para comerciantes, empresarios y operadores locales.

Y le pidió a quienes tienen viajes programados no cancelar sus reservas y en cambio, verificar las condiciones de cada territorio antes de modificar sus planes.