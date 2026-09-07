Organización para migraciones distribuye en 30 municipios ayuda enviada por EEUU tras terremoto

Tres semanas después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto, la Organización Internacional para las Migraciones, inició la entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas por el desastre.

La distribución que inició en Pereira, Risaralda, durante septiembre llegará a 30 municipios de Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Chocó, con prioridad para las comunidades rurales y zonas de difícil acceso.

Entre los elementos que serán entregados se encuentran techos de emergencia, baldes para almacenamiento de agua, frazadas y kits de cocina.

Según la organización, la ayuda hace parte de las donaciones en especie enviadas por Estados Unidos para responder a la emergencia. Además, el Gobierno estadounidense, a través de su Oficina de Respuesta Humanitaria y ante Desastres, destinó 5 millones de dólares a la OIM para ampliar la atención.



Estos recursos permitirán beneficiar a cerca de 30.000 personas damnificadas en Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, con acciones que se extenderán hasta febrero del próximo año.

La OIM señaló que una de las prioridades será llegar a las zonas rurales más aisladas, especialmente aquellas donde los daños en las vías han dificultado el acceso de la ayuda humanitaria.

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“Estamos llegando primero a las zonas rurales más aisladas, donde la ayuda tarda más en llegar”, explicó María Oliveira, coordinadora del programa de emergencias de la OIM en Colombia.

Asimismo, destacaron que la asistencia no se limitará a la entrega de elementos básicos, puesto que los recursos permitirán otorgar subsidios de arriendo temporal a 1.100 familias y brindar apoyo técnico para la gestión de 20 alojamientos colectivos. También se realizarán mejoras relacionadas con agua y saneamiento, mientras que brigadas médicas móviles recorrerán las zonas afectadas.

La OIM estima que estas brigadas realizarán más de 21.000 consultas médicas y atenciones de primeros auxilios psicológicos.

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Cabe destacar que la distribución será coordinada con la Cruz Roja Colombiana, World Vision y las administraciones municipales. Mientras que la OIM continúa apoyando a los comités locales de gestión del riesgo y da seguimiento a las necesidades de protección de las comunidades afectadas.