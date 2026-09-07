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Blu Radio  / Nación  / Hombre asesinó a su expareja sentimental, un acompañante y luego se quitó la vida en Pereira

Hombre asesinó a su expareja sentimental, un acompañante y luego se quitó la vida en Pereira

El caso se presentó, puntualmente, en el barrio El Palmar de Villa Verde de la capital risaraldense.

Caso de asesinato en Risaralda.
Caso de asesinato en Risaralda.
Fotos: suministradas.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Un escalofriante hecho de violencia ocurrió en el barrio El Palmar de Villa Verde, en Pereira, donde un hombre asesinó a dos personas y luego se quitó la vida.

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Los reportes de las autoridades de la capital risaraldense indican que, en la madrugada de este domingo, se escucharon varios disparos y, posteriormente, gritos de auxilio.

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Al llegar a la vivienda indicada por los denunciantes, los uniformados escucharon un disparo y tuvieron que ingresar por la fuerza. Dentro de la residencia encontraron sin vida, con heridas de arma de fuego, a Georgina José Azócar López, de 25 años y nacionalidad venezolana, y a Valentín Hoyos González.

En el mismo predio también se encontraba herido de gravedad Diego Alfonso López Umaña, de 32 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció pocas horas después.

Las autoridades investigan si el hecho estaría relacionado con un crimen pasional, pues manejan la hipótesis de que Georgina y Diego habían terminado una relación sentimental pocos días atrás.

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Por otra parte, los testigos relataron a las autoridades que, cuando Diego llegó al lugar, encontró a la joven con Valentín, lo que desencadenó una fuerte discusión.

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Las autoridades también establecieron que el agresor había estado consumiendo bebidas alcohólicas en un establecimiento cercano.

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