Nuevo video del terremoto en Pereira: así desapareció el piso 12 de edificio Invico

Ya casi se cumple el primer mes del terremoto que sacudió y afectó a varios departamentos del país. Esa mañana del 10 de agosto también significó un duro momento para los ciudadanos de Pereira.

Uno de los edificios que reflejó el impacto de ese movimiento telúrico de 7.4 fue el edificio Invico, ubicado en la Avenida Circunvalar de la ciudad. En cuestión de segundos, desapareció el piso número 12 de la estructura: quedó reducido a escombros y prácticamente se pasó de la planta 11 a la 13.



Así desapareció el piso 12

En redes sociales se viralizó el video de un motociclista que se encontraba pasando por esa zona del edificio justo cuando comenzó el terremoto. El conductor llevaba una cámara 360° que captó todo lo que pasó en esos segundos que parecieron eternos.

Allí se puede ver cómo se empieza a mover todo: desde los carros, cables de electricidad y, por su puesto el edificio Invico. Rápidamente empiezan a caer escombros de la edificación y luego desaparece el piso número 12. El nivel superior lo aplasta en un segundo.

#IMPACTANTE. A 25 días del sismo que golpeó a Pereira, video captado por un motociclista con cámara 360° muestra momento exacto en que piso 13 del emblemático edificio Invico colapsa sobre el nivel 12, evidenciando la fuerza destructiva de la tragedia que la ciudad nunca olvidará… pic.twitter.com/1s5tZYdkUK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 5, 2026

Ante la incertidumbre, el miedo y los nervios de ese momento, el motociclista se baja de su vehículo y empieza a caminar como otros ciudadanos. A medida que avanza también se puede observar la destrucción de otras edificaciones de uno o dos pisos del sector, así como la angustia de otros al ver la destrucción que había provocado el terremoto.



Sin duda este video vuelve a recordar a los colombianos el impacto y la fuerza de la naturaleza ese lunes en la mañana, cuando la mayoría estaba iniciando su jornada.

Rescatistas del ejército en labores de búsqueda en Pereira. Foto cortesía.

Balance del terremoto

De acuerdo con el último reporte de la UNGRD con corte al 3 de septiembre, este terremoto dejó 331 personas fallecidas, 4.519 heridas, 122 desaparecidas y 364 rescatadas.

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Además, a nivel de infraestructuras, 201.010 viviendas resultaron averiadas y 36.336 destruidas; 5.889 edificios afectados y 709 colapsados.

