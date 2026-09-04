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"Está advertido": De La Espriella a gobernador de Nariño por posibles diálogos con grupos ilegales

El presidente sostuvo que los mandatarios locales y departamentales deben actuar bajo los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional.

Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una fuerte advertencia al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, durante el encuentro con mandatarios departamentales que se realizó en Mompox, Bolívar.

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En medio de su intervención, el mandatario nacional cuestionó los posibles acercamientos de autoridades regionales con grupos armados ilegales y aseguró que ningún alcalde o gobernador está autorizado para adelantar conversaciones clandestinas.

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“Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño, está advertido”, afirmó el presidente Abelardo De La Espriella al referirse directamente a Luis Alfonso Escobar durante el encuentro.

El presidente sostuvo que los mandatarios locales y departamentales deben actuar bajo los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional frente a los grupos armados ilegales que operan en diferentes regiones del país.

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De La Espriella insistió en que ningún alcalde o gobernador puede establecer por cuenta propia diálogos que no sean conocidos o autorizados por las autoridades nacionales, especialmente cuando se trata de organizaciones armadas ilegales.

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La advertencia al gobernador de Nariño se produjo en un contexto de preocupación por la presencia y accionar de grupos armados en el departamento, una de las regiones del país afectadas por la violencia y el conflicto.

Durante el encuentro de gobernadores en Mompox, el presidente reiteró así su postura frente a los acercamientos con grupos armados ilegales y dejó claro que su Gobierno ejercerá control sobre este tipo de iniciativas.

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