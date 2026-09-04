"Está advertido": De La Espriella a gobernador de Nariño por posibles diálogos con grupos ilegales

El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una fuerte advertencia al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, durante el encuentro con mandatarios departamentales que se realizó en Mompox, Bolívar.

En medio de su intervención, el mandatario nacional cuestionó los posibles acercamientos de autoridades regionales con grupos armados ilegales y aseguró que ningún alcalde o gobernador está autorizado para adelantar conversaciones clandestinas.

“Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño, está advertido”, afirmó el presidente Abelardo De La Espriella al referirse directamente a Luis Alfonso Escobar durante el encuentro.

El presidente sostuvo que los mandatarios locales y departamentales deben actuar bajo los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional frente a los grupos armados ilegales que operan en diferentes regiones del país.



De La Espriella insistió en que ningún alcalde o gobernador puede establecer por cuenta propia diálogos que no sean conocidos o autorizados por las autoridades nacionales, especialmente cuando se trata de organizaciones armadas ilegales.

#EnDesarrollo “Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño: está advertido”, le dijo el presidente Abelardo De La Espriella a Luis Alfonso Escobar, al asegurar que ningún alcalde o gobernador puede adelantar diálogos “clandestinos” con grupos armados… pic.twitter.com/zMHwg1EGQR — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 4, 2026

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La advertencia al gobernador de Nariño se produjo en un contexto de preocupación por la presencia y accionar de grupos armados en el departamento, una de las regiones del país afectadas por la violencia y el conflicto.

Durante el encuentro de gobernadores en Mompox, el presidente reiteró así su postura frente a los acercamientos con grupos armados ilegales y dejó claro que su Gobierno ejercerá control sobre este tipo de iniciativas.