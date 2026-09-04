"Recibimos tu hoja de vida, agrégame a WhatsApp": ojo, esta es la fuerte estafa detrás

Hay un modelo de estafa por medio de llamada que se ha vuelto viral y, según cientos de ciudadanos, bastante cansona y repetitiva: "Recibimos tu hoja de vida, agrégame a WhatsApp", que incluso se puede repetir en varias ocasiones en el día.
De acuerdo con un informe de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, además de información entregada por el Centro Cibernético de la Policía Nacional, aunque no parezca afectiva o difícil de caer, hay personas que se encuentran buscando empleo que sí han sido víctimas de esto, en donde no solo terminan robando dinero, sino información personal hasta el punto de quedarse con la cuenta de WhatsApp del afectado.
"Una vez establecen contacto, los estafadores comienzan a solicitar información personal o financiera y, posteriormente, envían un supuesto código de verificación con el pretexto de validar la identidad o continuar con el proceso de selección. Si la víctima comparte ese código, los delincuentes pueden tomar el control de su cuenta de WhatsApp", explicaron.
En esta modalidad, hacen suplantación de identidad para contactar familiares, amigos y personas cercanas de la víctima para pedir dinero prestado para recolectar grandes sumas en cuestión de minutos, además de revisar conversaciones en donde pueda haber información confidencial de otras personas que puedan ser utilizadas para más estafas.
La Secretaría Distrital de Seguridad recomendó a la ciudadanía desconfiar de llamadas o mensajes provenientes de números desconocidos que ofrezcan oportunidades laborales sin haber participado previamente en un proceso de selección, así como evitar agregar a WhatsApp contactos que no pueda identificar. También aconseja no suministrar información personal, bancaria o financiera a desconocidos, ni compartir códigos de verificación recibidos por mensaje de texto o aplicaciones de mensajería, ya que son personales e intransferibles.