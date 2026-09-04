Presidente De La Espriella confirma captura de alias ‘Firu’, francotirador del ELN

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó este viernes la captura de un presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

Se trata de un hombre conocido con el alias de 'Firu', quien es señalado por las autoridades de desempeñarse como francotirador dentro de la estructura armada ilegal.

Según la información entregada por el propio jefe de Estado, el detenido habría participado en la logística para atentar contra su vida por orden directa de los altos mandos de esa organización criminal.

Alias Firu Foto: X @ABDELAESPRIELLA

"Información de inteligencia señala que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra mí", declaró el presidente De La Espriella sobre la detención.



'Firu'. según informó el mandatario, "también es señalado como responsable del homicidio de tres policías en Río de Oro, Cesar, y de participar en acciones mediante francotiradores, drones con explosivos y artefactos explosivos contra nuestra fuerza pública".



"No les tengo miedo": De La Espriella

Tras confirmar el procedimiento judicial realizado por la fuerza pública en la región del Catatumbo, el presidente De La Espriella envió un mensaje directo a la organización armada ilegal.

"A los terroristas del ELN les digo: no les tengo miedo. Las amenazas contra mi vida no van a detener la ofensiva del Estado", manifestó el jefe de Estado tras el operativo.

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El mandatario agregó que este tipo de intenciones armadas contra su integridad fortalecen la determinación del Gobierno nacional para combatir a los grupos al margen de la ley hasta someterlos al imperio de la Constitución.