Es necesario conversar con los territorios: gob. de Nariño al Gobierno por exclusión de empalmes

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, manifestó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga su preocupación por la falta de articulación y la ausencia de canales de comunicación directa con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

A pesar de los encuentros realizados por el mandatario nacional en otras regiones del país, los "sonados empalmes territoriales" de la nueva administración antes de posesionarse no llegaron a Nariño.

Esta exclusión coincide con la reciente visita de Francis Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, a Tumaco para revisar estrategias de seguridad.

“Estábamos esperando que en los diálogos territoriales o empalmes territoriales se pudiera dar, pero eso no se dio y creo que es necesario para tomar decisiones informadas enterarse con quienes estamos en la administración”, reclamó el mandatario departamental.



Escobar enfatizó en la urgencia de que el nivel central escuche y comprenda que las dinámicas de orden público en su región son muy particulares:

"Si no se habla entre la nación y el territorio es imposible avanzar en la construcción de paz y del desarrollo de estas regiones. Es necesario conversar con los territorios", indicó el mandatario.

Publicidad

La mesa con 'Comuneros del Sur' en vilo por extradición

La falta de empalme con el gobierno anterior genera gran incertidumbre sobre la continuidad y el futuro de los diálogos de paz con los 'Comuneros del Sur' (disidencia del ELN) y la 'Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano'.

El gobernador advirtió sobre el impacto negativo que tendrá la reciente decisión de la Casa de Presidencia de autorizar la extradición de Gabriel Yépez, alias 'HH', quien lideraba las conversaciones por parte del grupo armado.

Publicidad

Le puede interesar: " target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html">"Este gobierno podría desmovilizar 2.000 hombres los primeros 6 meses en Nariño": gobernador

Al respecto, Escobar advirtió que "la extradición de HH (...) seguramente tiene y tendría un impacto en esa mesa de negociación, que sin duda las afectaría". Asimismo, cuestionó que se tomen determinaciones de tanta trascendencia de manera unilateral desde los escritorios de Bogotá:

"No sé si [el gobierno] conoce o desconoce los avances. No se pueden tomar decisiones sin entender realmente lo que pasa en el departamento de Nariño".

Ante la falta de claridad oficial, añadió categóricamente: "La verdad yo no las entiendo".

Escuche la entrevista aquí: