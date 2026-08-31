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Blu Radio  / Política  / Miller Soto asumirá como vocero del Gobierno De La Espriella

Miller Soto asumirá como vocero del Gobierno De La Espriella

Por medio de esta figura el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella busca comunicar algunas de sus decisiones.

Miller Soto, nuevo vocero del Gobierno De La Espriella.
Miller Soto, nuevo vocero del Gobierno De La Espriella. Foto tomada de redes sociales.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Miller Soto asumirá como vocero del Gobierno de Abelardo De La Espriella este 1 de septiembre. De esta manera, se oficializará la estrategia de vocería que fue anunciada por el mismo jefe de Estado tras ser electo como presidente.

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La expectativa del gobierno es que las acciones, decisiones y anuncios del ejecutivo sean comunicados de manera organizada, clara y responsable y así evitar confusiones y garantizar que la ciudadanía reciba información oficial a través de canales institucionales.

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Es importante recordar que en principio la periodista Carolina Gómez también iba a hacer parte del equipo de voceros, sin embargo, según dijo a Blu Radio, declinó esta designación.

Miller Soto Solano es abogado, docente y doctor en Derecho y Economía de la Empresa y tiene experiencia en el sector jurídico, académico y de la comunicación pública.

Se espera que desde el equipo de la vocería se produzcan mensajes diarios, incluso, más de una vez al día. Sin embargo, los ministros también comunicarán las decisiones de sus carteras.

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"En adelante, toda la información relacionada con las decisiones, actividades, anuncios y posiciones oficiales del presidente electo, de los ministros designados y del equipo de gobierno será divulgada exclusivamente a través de la Oficina de Vocería Oficial del Gobierno de Colombia y de la Oficina de Prensa. Esta medida busca garantizar que la información llegue a los colombianos de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos", dijo en su momento el presidente De La Espriella al anunciar la figura de los voceros.

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