En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Últimos temblores en Colombia
Licencia de conducción
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Presidente De La Espriella dice que Japón vuelve a mirar a Colombia como destino de inversión

Presidente De La Espriella dice que Japón vuelve a mirar a Colombia como destino de inversión

En ese sentido, el presidente destacó que su Gobierno trabaja para que Mazda, que cerró su planta en el país en 2014, "pueda volver a ensamblar vehículos en Colombia y para que Toyota evalúe a nuestro país como destino de proyectos relacionados con vehículos eléctricos".

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Presidencia - Juan Cano
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella, se mostró confiado este domingo en que Japón vuelva a mirar a su país como destino de inversión, luego de que esta semana se avanzara en la reactivación de las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

"Estamos trabajando para que Japón nos vuelva a mirar como destino de inversión", dijo en una alocución al señalar que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, visitó en ese país, donde "sostuvo reuniones con importantes compañías japonesas como Toshiba, Toyota y Mazda para explorar inversiones en manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital, innovación y tecnología".

Últimas noticias

Así fue el bombardeo de las FFMM contra Clan del Golfo en Antioquia
Nación

Menores muertos en bombardeos contra alias ‘Calarcá’ estaban en función de combate: mindefensa

Mapa 3D del relieve de Colombia con círculos concéntricos rojos de epicentro sísmico y un sismograma registrando ondas.
Nación

Sismos hoy en Colombia: magnitud, ubicación, profundidad y epicentro

En ese sentido, el presidente destacó que su Gobierno trabaja para que Mazda, que cerró su planta en el país en 2014, "pueda volver a ensamblar vehículos en Colombia y para que Toyota evalúe a nuestro país como destino de proyectos relacionados con vehículos eléctricos".

Mazda3
Mazda3
Foto: Mazda Press

"Acá les vamos a dar todas las garantías", resaltó.

Gómez Amín se reunió el jueves pasado en Tokio con el ministro japonés de Exteriores, Toshimitsu Motegi, con quien acordó instruir a sus respectivos equipos para buscar la reactivación de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica que busca abrir puertas para la agroindustria, inversión y transferencia de tecnología.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Después de cerca de 15 años de negociaciones paralizadas, en los primeros 15 días de mi Gobierno logramos dar pasos significativos para destrabar el acuerdo de asociación económica entre Colombia y Japón", resaltó de la Espriella, que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto.

Publicidad

El mandatario añadió que su Gobierno busca abrir mercados para los productos colombianos, "incorporar tecnología y generar nuevas oportunidades para el campo y la industria".

Relacionados

Abelardo De La Espriella

Colombia

Japón

Publicidad

Publicidad

Publicidad