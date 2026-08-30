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Blu Radio  / Motor  / Gobierno anuncia avances con Japón para que Mazda vuelva a ensamblar en Colombia

Gobierno anuncia avances con Japón para que Mazda vuelva a ensamblar en Colombia

El jefe de Estado dijo que en la visita del ministro de Comercio a Tokio, se habló de la posibilidad de que el gigante automotriz japonés vuelva de retomar el ensamblaje de vehículos en el país.

Mazda2
Mazda2
Foto: Mazda
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Durante su más reciente alocución presidencial, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, aseguró que su Gobierno logró avances para destrabar el acuerdo de asociación económica entre Colombia y Japón, tras 15 años de negociaciones estancadas. “Queremos abrir mercados para nuestros productos, incorporar tecnología y generar nuevas oportunidades para nuestro campo y nuestra industria”, afirmó el mandatario.

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En ese sentido, el presidente destacó que su Gobierno trabaja para que Mazda, que cerró su planta en el país en 2014, "pueda volver a ensamblar vehículos en Colombia y para que Toyota evalúe a nuestro país como destino de proyectos relacionados con vehículos eléctricos".

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“El ministro de Comercio sostuvo reuniones con importantes compañías japonesas como Toshiba, Toyota y Mazda para explorar inversiones en manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital, innovación y algo muy importante, tecnología”, destacó el mandatario.

"Acá les vamos a dar todas las garantías", resaltó.

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Gómez Amín se reunió el jueves pasado en Tokio con el ministro japonés de Exteriores, Toshimitsu Motegi, con quien acordó instruir a sus respectivos equipos para buscar la reactivación de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica que busca abrir puertas para la agroindustria, inversión y transferencia de tecnología.

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"Después de cerca de 15 años de negociaciones paralizadas, en los primeros 15 días de mi Gobierno logramos dar pasos significativos para destrabar el acuerdo de asociación económica entre Colombia y Japón", resaltó De La Espriella.

"Colombia vuelve a abrirse camino en el mundo, y mientras atendemos la emergencia y seguimos adelante con la reconstrucción Colombia no puede detenerse, su economía no puede quedarse quieta", concluyó el mandatario.

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