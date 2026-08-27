¿Toyota fabricará carros en Colombia? Gobierno busca que produzca híbridos y eléctricos

Toyota podría ampliar su presencia industrial en Colombia si prospera una propuesta planteada por el Gobierno durante una reunión con directivos de la compañía en Japón. La administración de Abelardo De La Espriella busca que el fabricante japonés fortalezca su operación en el país mediante el ensamblaje de carros híbridos y eléctricos, además de impulsar infraestructura de carga y proveedores locales.

La propuesta fue presentada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, durante un encuentro con Hiroshi Nanbu, presidente de Planificación y Operaciones de Negocio de Toyota, en el marco de la visita oficial del funcionario colombiano a Japón.

Por ahora, no existe un anuncio de Toyota sobre la construcción de una nueva planta o sobre el inicio de producción de vehículos electrificados en Colombia. Lo confirmado es que el Gobierno planteó esta posibilidad como parte de su estrategia para atraer inversión japonesa.

Toyota espera que sus ventas aumenten y tomar distancia del resto de fabricantes Foto: AFP

¿Qué busca Colombia con Toyota?

Durante la reunión, Gómez invitó a Toyota a continuar creciendo en el país y planteó tres áreas específicas de interés:



Ensamblaje de vehículos híbridos y eléctricos.

Desarrollo de infraestructura para carga de vehículos eléctricos.

Fortalecimiento de proveedores locales relacionados con la industria automotriz.

El ministro destacó que la relación entre Colombia y Toyota acumula más de cinco décadas y señaló que el país cuenta con talento y una ubicación estratégica para convertirse en una plataforma regional de producción e inversión.



La propuesta ocurre mientras el Gobierno también busca fortalecer sus relaciones comerciales con Japón y reactivar las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre los dos países.

¿Toyota ya decidió fabricar carros híbridos o eléctricos en Colombia?

No. Hasta ahora, Toyota no ha confirmado que vaya a fabricar o ensamblar vehículos híbridos y eléctricos en Colombia.

Publicidad

Lo confirmado es la propuesta realizada por el Gobierno colombiano durante la reunión con el directivo de la compañía. Por ello, todavía no hay un modelo confirmado, una fecha de producción, una inversión anunciada ni una planta nueva aprobada para este propósito.

El eventual desarrollo de una operación de este tipo dependería de las decisiones de Toyota y de las condiciones comerciales e industriales que se establezcan.

Toyota suele estar relacionado con confiabilidad y durabilidad. Foto: Unsplash

Toyota ya tiene presencia en Colombia

La compañía japonesa mantiene desde hace décadas operaciones comerciales en el mercado colombiano y cuenta con una oferta que incluye tecnologías de electrificación.

Publicidad

El interés del Gobierno estaría orientado a llevar esa relación hacia una etapa industrial, con la posibilidad de que Colombia participe en el ensamblaje de vehículos híbridos y eléctricos y en el desarrollo de la cadena de proveedores.

El acercamiento forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para atraer inversión y fortalecer los vínculos económicos con Japón.

Durante su visita a Tokio, Gómez también se reunió con el viceministro japonés de Comercio e Industria, Toshiro Ino, con quien avanzó en una agenda destinada a reactivar y concluir las negociaciones del acuerdo comercial entre ambos países.

Los ministros de Exteriores de Colombia y Japón posteriormente acordaron instruir a sus equipos técnicos para continuar las conversaciones con el objetivo de revitalizar las negociaciones del acuerdo.

Según el Gobierno colombiano, este instrumento busca abrir oportunidades en áreas como la agroindustria, la inversión y la transferencia de tecnología.