Hay 100.000 carros con airbags defectuosos en Colombia: han causado más de 35 muertes en el mundo

Más de 100.000 infladores de airbags defectuosos todavía deben ser reemplazados en carros que circulan en Colombia, advirtió la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El problema está relacionado principalmente con determinados airbags Takata, cuyo defecto ha provocado muertes y lesiones en diferentes países.

Andrés Prada, de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC, explicó que actualmente existen más de 2.000 campañas de seguridad para vehículos en Colombia. Estos llamados a revisión, conocidos como recalls, son gratuitos para los propietarios.

¿Cuántos carros tienen airbags Takata pendientes por cambiar en Colombia?

El problema de los airbags Takata lleva más de una década bajo seguimiento de las autoridades en el país. La campaña de seguridad comenzó en 2013 y, con el paso de los años, la Superintendencia de Industria y Comercio ha mantenido los llamados a los propietarios para que verifiquen si sus vehículos están incluidos.

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Para agosto de 2025, la SIC advirtió que todavía circulaban en Colombia más de 115.000 vehículos con airbags Takata defectuosos y recordó que los propietarios debían verificar si sus carros estaban incluidos en una campaña de seguridad.

Airbags Takata Foto: AFP

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La entidad señaló específicamente a los propietarios de vehículos modelo 2001 a 2018 y les indicó que podían comunicarse con el taller autorizado o concesionario de la marca para comprobar si el automóvil tenía pendiente el reemplazo del componente.

En aquel momento, el registro acumulaba 155.666 vehículos afectados, de los cuales 49.251 ya habían sido atendidos. Las marcas incluidas eran:



Mazda: 67.987 vehículos afectados.

Toyota: 34.847.

Nissan: 32.447.

Honda: 8.361.

Mitsubishi: 5.545.

Subaru: 3.631.

Jeep: 1.580.

BMW: 1.031.

Ford: 139.

Dodge: 73.

Audi: 11.

Fiat: 11.

Chrysler: 3.

La SIC también ha insistido en que no todos los airbags Takata presentan el defecto. Las campañas corresponden a determinados lotes instalados en vehículos específicos, por lo que la única forma de confirmar si un automóvil está afectado es realizar la consulta correspondiente con la autoridad o con la marca.

¿Cuál es el problema con los airbags Takata?

El problema está en un componente llamado inflador, encargado de activar el airbag cuando ocurre una colisión.

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Según la SIC, determinados infladores Takata pueden deteriorarse después de permanecer expuestos durante largos periodos a altos niveles de humedad. Si el airbag se activa en un accidente, el inflador puede generar una presión excesiva y romper su carcasa.

La ruptura puede expulsar fragmentos metálicos hacia el interior del vehículo, provocando lesiones graves o incluso la muerte de los ocupantes.

En Estados Unidos, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha relacionado el defecto de los infladores Takata con 28 muertes y más de 400 personas lesionadas.

El recuento internacional supera las 35 muertes, con casos reportados en diferentes países.

Reemplazo de airbag Takata Foto: AFP

¿El cambio del airbag tiene algún costo?

No. Los recalls o campañas de seguridad se realizan gratuitamente para los consumidores.

El propietario puede solicitar el reemplazo incluso si:



El carro fue comprado de segunda mano.

No es el propietario original.

El vehículo ya no está en garantía.

El automóvil fue adquirido hace varios años.

La SIC explicó que las campañas de seguridad no siempre implican retirar el vehículo del mercado. En algunos casos se reemplaza una pieza específica y el automóvil vuelve a su propietario.

¿Cómo saber si mi carro tiene un recall?

La SIC cuenta con un Portal de Seguridad del Producto para consultar las campañas activas en Colombia, como la de Takata. Los propietarios también pueden verificar la información directamente con la marca o un concesionario autorizado.

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Para revisar si un vehículo está incluido en una campaña, el propietario puede:



Consultar el Portal de Seguridad del Producto de la SIC.

Buscar las campañas de seguridad en la página oficial de la marca.

Comunicarse con un concesionario autorizado y proporcionar los datos del vehículo.

Tener a mano el VIN, número de identificación de 17 caracteres que aparece en la documentación del automóvil.

Si el vehículo aparece dentro de una campaña vigente, el propietario debe comunicarse con el concesionario autorizado para programar el reemplazo.

La reparación relacionada con el recall debe realizarse sin costo.