¿Los neumáticos inflados con nitrógeno ayudan a ahorrar gasolina más que con aire normal?

Inflar los neumáticos con nitrógeno siempre ha sido una opción en montallantas y estaciones de gasolina, y aunque suele ser más costoso la razón está en una característica concreta de este gas: contiene mucha menos humedad que el aire comprimido convencional y puede ayudar a que la presión se mantenga más estable.

Pero eso no significa que un neumático con nitrógeno vaya a durar automáticamente muchos más kilómetros. American Tire Distributors (ATD) explica que la diferencia existe, aunque para la mayoría de los conductores el mantenimiento de la presión sigue siendo mucho más importante.

El aire que normalmente se utiliza para inflar los neumáticos contiene aproximadamente 78 % de nitrógeno y 21 % de oxígeno, además de pequeñas cantidades de vapor de agua y otros gases. En cambio, el nitrógeno utilizado para este propósito puede alcanzar una pureza de 95 % o más.

Mantener sus neumáticos en óptimas condiciones es esencial para la seguridad en la carretera. Foto: AFP

¿El nitrógeno hace que el carro gaste menos combustible?

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Otro de los argumentos relacionados con este tipo de inflado es un supuesto ahorro importante de combustible.

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Sin embargo, ATD señala que la diferencia entre nitrógeno y aire es mínima para el conductor promedio. Lo verdaderamente importante para la eficiencia es circular con los neumáticos en la presión recomendada.

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Un neumático correctamente inflado, independientemente del gas utilizado, contribuye a mantener unas condiciones adecuadas de funcionamiento y puede favorecer el consumo de combustible.

¿Los neumáticos duran más con nitrógeno?

El nitrógeno puede contribuir a prolongar la vida útil de un neumático, principalmente porque reduce la humedad interna y puede ralentizar ciertos procesos de degradación del caucho.

No obstante, ATD señala que el factor fundamental para extender la duración de los neumáticos continúa siendo mantenerlos correctamente inflados y realizar el mantenimiento correspondiente.

Por eso, no sería correcto afirmar que un neumático con nitrógeno necesariamente durará mucho más que uno con aire normal.

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El desgaste también está relacionado con factores como la presión, las condiciones de conducción y el estado general del neumático.

Si uno o más neumáticos tienen una presión incorrecta, puede provocar una diferencia en la resistencia al rodaje. Foto: AFP

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¿Qué beneficios tiene el nitrógeno?

De acuerdo con ATD, una de las principales diferencias está en la humedad. El nitrógeno permite tener un gas más seco dentro del neumático, lo que puede reducir las variaciones de presión y minimizar la corrosión interna.

Además, sus moléculas son más grandes que las del oxígeno, una característica que permite que permanezca dentro del neumático durante más tiempo.

Esta mayor estabilidad de la presión puede contribuir al funcionamiento adecuado del vehículo y, en determinadas condiciones, ayudar a conservar los neumáticos.

Sin embargo, American Tire Distributors aclara que el nitrógeno no elimina la necesidad de mantenimiento. Los neumáticos deben seguir revisándose periódicamente para comprobar tanto la presión como su estado general.

¿Se puede mezclar nitrógeno con aire?

Sí. Si un neumático inflado con nitrógeno pierde presión y no hay un lugar disponible para volver a cargarlo con este gas, se puede completar con aire convencional.

Esto no representa un problema para el vehículo, aunque reduce la concentración de nitrógeno dentro del neumático.

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De hecho, si es necesario corregir la presión durante un viaje, resulta más importante recuperar la presión adecuada que esperar hasta encontrar un establecimiento que tenga nitrógeno.

Rotar las llantas de un carro se puede realizar rápida y fácilmente en cualquier taller de neumáticos. Foto: AFP

¿Vale la pena pagar por nitrógeno?

El servicio puede resultar interesante para determinados vehículos y usos, especialmente en aplicaciones de alto desempeño o flotas. Sin embargo, ATD señala que para los conductores cotidianos los beneficios adicionales pueden no ser suficientes para justificar el costo.

Según la compañía, la inflación con nitrógeno puede costar aproximadamente entre 5 y 30 dólares por neumático, dependiendo del proveedor.

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Así que la respuesta es clara: el nitrógeno puede ofrecer algunas ventajas, pero no hace que los neumáticos sean libres de mantenimiento ni garantiza por sí solo una mayor duración.