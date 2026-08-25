Ford Escape, Tesla Model X y más SUV que dejarán de fabricarse en 2027

El mercado de las SUV tendrá varios cambios importantes de cara a 2027con la salida de algunas camionetas del mercado a nivel mundial, mientras que otros solo dejarán de comercializarse en Estados Unidos.

Entre los nombres que salen de la escena están el Ford Escape, después de aproximadamente 25 años de presencia en Estados Unidos, y el Tesla Model X, uno de los vehículos que ayudó a impulsar el segmento de las SUV eléctricas de lujo. También aparecen modelos mucho más recientes, como el Honda Prologue y el Volvo EX30 (solo en EE. UU.).

En algunos casos, la desaparición está relacionada con cambios en las estrategias de producción y electrificación de las compañías. En otros, los fabricantes apuntan a una demanda que no cumplió con las expectativas o a la necesidad de renovar sus portafolios.

Ford Escape llega al final

Uno de los casos más llamativos es el del Ford Escape, cuya producción para el mercado estadounidense terminará después de un cuarto de siglo.



La decisión permitirá que la planta donde se fabrica en EEUU pueda destinar espacio a una nueva generación de vehículos eléctricos de precio más accesible. Con la salida del Escape, el Bronco Sport quedará como la única alternativa de Ford dentro del segmento de los crossover compactos en ese mercado.

Sin embargo, el nombre Escape no necesariamente desaparecerá para siempre. El fabricante estudia la posibilidad de recuperarlo posteriormente, aunque no hay confirmación sobre cuándo ocurriría.

Ford Escape Foto: Ford Press

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Tesla Model X

Otra despedida significativa será la del Tesla Model X, que dejará de fabricarse después de más de una década.

El modelo llegó al mercado en 2015 como una de las principales apuestas de Tesla para ampliar su presencia más allá de los sedanes. Sus particulares puertas traseras de apertura vertical se convirtieron en uno de sus elementos más reconocibles.

Tesla actualizó el modelo en 2021, pero la compañía ha cambiado sus prioridades y decidió poner fin a la producción del SUV de lujo.

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El Model X no será, por tanto, una simple renovación de generación dentro de la gama: su salida responde a una transformación más amplia de la estrategia de Tesla, llamada robots humanoides.

Tesla Model X Foto: Tesla

Honda Prologue

El Honda Prologue tendrá uno de los ciclos más cortos entre los modelos incluidos en esta lista.

La SUV eléctrica llegó al mercado para 2024 y dejará de producirse al terminar 2026. Honda atribuye la decisión a un cambio significativo en la demanda de vehículos eléctricos y a su intención de concentrar mayores esfuerzos en los vehículos híbridos.

El Prologue utilizó la plataforma Ultium de General Motors y representó uno de los principales pasos de Honda hacia la electrificación en Estados Unidos.

La compañía también abandonó el desarrollo del SUV que formaba parte de su futura familia eléctrica 0 Series.

Honda Prologue Foto: Honda

Volvo EX30 solo en EEUU

El Volvo EX30 representa un caso todavía más particular. La SUV compacta eléctrica fue presentada como una de las alternativas más económicas de la marca en Estados Unidos, con un precio inicial superior a los 40.000 dólares.

Su versión más potente alcanzaba 422 hp mediante dos motores eléctricos, pero las condiciones del mercado llevaron a Volvo a retirar el modelo de Estados Unidos después de un periodo muy corto.

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La salida, sin embargo, no significa que el EX30 desaparezca del mercado mundial. El modelo continuará disponible en países como Canadá, México y distintos mercados europeos.

Por eso, en este caso se trata de una salida del mercado estadounidense y no necesariamente del final global del modelo.

Volvo EX30 se lanzó en 2023 Foto: Volvo Press

Acura RDX

Dejará de producirse para 2027 después de haber estado en el mercado desde 2007. Acura ya confirmó que trabaja en un sucesor híbrido que llegaría posteriormente, aunque todavía no existe una fecha concreta.

Acura RDX Foto: Acura

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Land Rover Discovery Sport

su producción terminará en diciembre de 2026. Con su salida, la Range Rover Evoque quedará como la alternativa de entrada de la marca, al menos inicialmente. La fábrica será preparada para producir modelos de nueva generación de JLR.

Land Rover vende unas 400.000 unidades en Estados Unidos Foto: AFP

Jaguar F-Pace

será otro de los modelos que desaparecerán de la gama. Jaguar está realizando una profunda transformación de su portafolio mientras intenta posicionarse en un segmento más exclusivo del mercado.

BMW iX

BMW dejará de asignar unidades de esta SUV eléctrica para Estados Unidos durante 2026. El modelo fue concebido como una demostración de la tecnología eléctrica de quinta generación de la compañía, pero la llegada de la nueva familia Neue Klasse, incluida la iX3, modifica el papel que ocupaba dentro de la gama.

BMW iX Foto: BMW

Volkswagen ID.4 tendrá una salida diferente

El caso del Volkswagen ID.4 requiere una precisión adicional. La marca no ha anunciado simplemente el final definitivo del modelo.

Volkswagen detendrá temporalmente su producción para Estados Unidos con el objetivo de utilizar la capacidad de fabricación para el Atlas, un producto de mayor rentabilidad para la compañía.

El fabricante sí ha anticipado que habrá una futura versión del modelo para Norteamérica, aunque todavía no ha confirmado cuándo llegará ni bajo qué nombre. Entre las posibilidades que circulan aparece ID. Tiguan, pero ese nombre todavía corresponde a una versión no confirmada oficialmente.

Volkswagen ID.4 Foto: Volkswagen

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Polestar 3 y 4 dejarán de venderse en Estados Unidos

Los Polestar 3 y Polestar 4 también forman parte de los cambios, aunque nuevamente el alcance geográfico es importante.

La marca Polestar dejará de comercializar vehículos nuevos en Estados Unidos debido a las restricciones estadounidenses relacionadas con automóviles conectados vinculados con China o Rusia. El Departamento de Comercio no autorizó a la compañía a continuar con esas operaciones y Polestar decidió no apelar.

Por tanto, la salida de estos modelos está relacionada con el mercado estadounidense, no con la desaparición de las SUV como productos a nivel global.

