Lanzaron carro híbrido que vendió 10.000 unidades en 2 minutos y hace 1.745 km con una tanqueada

MG sorprendió con un récord al mercado automotor chino en el lanzamiento comercial del MG 07, un sedán electrificado que alcanzó 10.000 pedidos en apenas 1 minuto y 57 segundos.

El anterior registro pertenecía al MG4, que necesitó cerca de 40 minutos para alcanzar las 10.000 unidades.

El MG 07 llegó inicialmente al mercado chino con precios entre US$13.855 y US$20.340 (40 a 61 millones de pesos colombianos). El fabricante lo enfrenta en ese mercado con modelos como el BYD Seal 07 DM-i y el Lynk & Co 07 EM-P.

MG 07 Foto: Saic MG

MG 07 híbrido recorre 1.745 km



Uno de los principales argumentos del MG 07 está en su versión híbrida enchufable, que combina un motor de gasolina de 1,5 litros y 110 caballos con un propulsor eléctrico, para alcanzar una potencia conjunta de 207 caballos.



Según las cifras de homologación del ciclo CLTC, el MG 07 PHEV puede alcanzar 1.745 kilómetros de autonomía combinada entre el sistema eléctrico y el motor de combustión.

Además, el vehículo puede recorrer hasta 245 kilómetros utilizando únicamente energía eléctrica bajo ese mismo ciclo de homologación.

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La marca también reporta un consumo de 2,91 litros por cada 100 kilómetros cuando la batería se encuentra descargada. Estas cifras corresponden a las condiciones y metodología de homologación utilizadas en China y no necesariamente representan el rendimiento que tendría el vehículo en condiciones reales de conducción.

MG 07 Foto: MG

También hay versiones completamente eléctricas

El MG 07 no se limita a la tecnología híbrida enchufable. La gama está compuesta por siete versiones que incluyen configuraciones eléctricas y PHEV.

En las variantes 100 % eléctricas, la versión de mayor autonomía utiliza una batería CATL de 91 kWh y arquitectura eléctrica de 800 voltios. Con esta configuración alcanza hasta 845 kilómetros de autonomía CLTC.

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También existen versiones con autonomías homologadas de 610 y 650 kilómetros.

La batería de mayor capacidad incorpora tecnología de carga rápida 5C, mientras que la gama también cuenta con una versión de acceso equipada con una batería de tecnología semisólida suministrada por Qingtao.

La demanda inicial se concentró especialmente en las variantes de mayor autonomía: más del 45 % de los pedidos correspondieron a estas configuraciones, de acuerdo con la información del lanzamiento.

MG 07 Foto: MG

Características del sedán

Por dimensiones, el MG 07 se ubica en el segmento de los sedanes medianos. Tiene 4,885 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,825 metros.

La apuesta de MG combina así una carrocería de tamaño considerable con diferentes alternativas de propulsión, desde versiones completamente eléctricas hasta una configuración híbrida enchufable orientada a ofrecer una gran autonomía combinada.

El éxito inicial también llevó a la compañía a reforzar su capacidad productiva. MG solicitó dos líneas adicionales de producción a su proveedor de celdas para responder a la demanda de las versiones de largo alcance.

El fabricante también tomó medidas para evitar problemas de abastecimiento y entrega. Durante el último año, la división comercial de MG triplicó su infraestructura hasta alcanzar cerca de 600 puntos de venta y espacios de distribución.

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La expansión busca aumentar la capacidad de entrega a los compradores que ya formalizaron sus pedidos.

Por ahora, el MG 07 fue presentado para el mercado chino y MG no ha confirmado oficialmente su llegada a Europa ni a América.