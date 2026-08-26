La crisis en el sector automotriz sigue: Volkswagen prepara 50.000 despidos adicionales

Alrededor de la mitad de los 50.000 despidos adicionales previstos en Volkswagen afectarán a Alemania, indicó el martes el presidente del grupo, en un intento por convencer a sus trabajaores, indignados por el amplio plan de ajuste del gigante automotor, que atraviesa una crisis.

Durante una asamblea de trabajadores en la sede central de Wolfsburgo (norte), el presidente del consejo de dirección del grupo, que cuenta con diez marcas, Oliver Blume, pronunció un discurso sobre las modalidades del segundo plan de ajuste, después del de 2024, previsto ante la crisis que afecta al principal fabricante de automóviles de Europa.

"Al día de hoy, aproximadamente la mitad de la necesidad de adaptación corresponde a Alemania y la otra parte al ámbito internacional, en total en unas 170 empresas", declaró, según citas transmitidas a la AFP.

VW se ha visto muy afectada por los altos costos de fabricación en el país, una transición vacilante hacia los vehículos eléctricos y una dura competencia en el mercado clave de China. Foto: AFP

Como otra medida, la dirección seguirá "apostando en la medida de lo posible" por las salidas voluntarias -especialmente mediante jubilaciones-, los acuerdos de rescisión de mutuo acuerdo, así como una "política restrictiva de contratación".



"Definiremos las medidas concretas en concertación con los representantes de los trabajadores", concluyó.

Ante la amenaza de cierres de plantas en Alemania, el objetivo es "generar perspectivas sólidas en los próximos seis a doce meses", explicó Blume.

Planta Volkswagen Wolfsburgo, Alemania Foto: AFP

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También reconoció que las plantas de Emden, Hannover, Zwickau y Neckarsulm todavía no cuentan con perspectivas de producción viables para la década de 2030, aunque aseguró que su cierre "siempre será la solución de último recurso y la más costosa".

Los sindicatos exigen ahora garantías sobre las inversiones prometidas, los futuros modelos y la carga de trabajo de las fábricas alemanas, y acusan a la dirección de cuestionar algunos compromisos asumidos en los acuerdos alcanzados en 2024.

"Si la dirección persiste en apostar únicamente por los recortes de empleo y las reducciones presupuestarias, nos opondremos con todas nuestras fuerzas", advirtió Thorsten Gröger, responsable regional de IG Metall -principal sindicato-, sin descartar la posibilidad de movilizaciones, incluidas huelgas.

