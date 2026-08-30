Nuevo Código Nacional de Tránsito: MinTransporte prepara borrador con cambios en multas y licencias

El Ministerio de Transporte inició la preparación del borrador de un nuevo Código Nacional de Tránsito, siguiendo la orden dada por el presidente Abelardo De La Espriella después del consejo de ministros que se llevó a cabo en Barranquilla este sábado, con el propósito de actualizar las normas que regulan la movilidad en Colombia y que llevan más de dos décadas vigentes bajo la Ley 769 de 2002.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó el inicio del proceso y aseguró que la reforma tendrá como uno de sus principales objetivos aliviar los costos que actualmente enfrentan los conductores.

“Queremos un código que sea sencillo y sobre todo que piense en la gente”, afirmó la jefa de la cartera, quien señaló que la propuesta buscará mantener la protección de la vida y la seguridad vial, pero eliminar abusos, sobrecostos y trámites que, según el Gobierno, se han convertido en barreras para los ciudadanos.

Carros y motos en Colombia. Foto: Alcaldía de Neiva.

Uno de los principales puntos de la propuesta está relacionado con las multas de tránsito. El Gobierno plantea que las sanciones sean justas y proporcionales a la capacidad económica de los conductores.



El presidente de la República cuestionó que una infracción pueda terminar representando una carga económica considerable para una familia, especialmente cuando al valor de la multa se suman intereses, costos de patios y grúas.

De acuerdo con el Gobierno, en algunos casos estos cobros acumulados pueden superar el valor de un salario mínimo e incluso llevar a que una persona pierda el vehículo que utiliza como herramienta de trabajo. Además de las multas, el borrador contempla modificaciones en otros trámites y cobros asociados al sistema de tránsito.

¡Manos a la obra, presidente @ABDELAESPRIELLA! Ya comenzamos a preparar el borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito para que, además de proteger la vida en las vías, elimine abusos, sobrecostos y trámites innecesarios.@elsanoguerabaq @infopresidencia pic.twitter.com/bOSOZD8MAm — MinTransporte (@MinTransporteCo) August 30, 2026

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Entre los cambios que serán estudiados están: reducir los cobros asociados al RUNT y al SIMIT, establecer cursos pedagógicos más económicos, ampliar la vigencia de las licencias de conducción, fijar plazos más razonables para la revisión técnico-mecánica, simplificar trámites relacionados con tránsito y eliminar barreras y procedimientos que generen costos considerados innecesarios.

El Ministerio de Transporte aseguró que la reducción de costos para los ciudadanos no significa disminuir las exigencias relacionadas con la seguridad vial.

La reforma parte de un Código Nacional de Tránsito que lleva más de 20 años de vigencia y que ha tenido cinco reformas. Para el Ejecutivo, estos cambios no han sido suficientes para adaptar la normativa a las condiciones actuales de movilidad y a la realidad económica de los colombianos.

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La ministra Elsa Noguera confirmó que el equipo del Ministerio ya comenzó a trabajar en el documento que servirá como base para la reforma. Por ahora, se trata de la preparación del borrador del nuevo Código, por lo que las modificaciones anunciadas hacen parte de los aspectos que serán incorporados y estudiados durante el proceso.