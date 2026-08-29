Presidente De La Espriella propondrá al Congreso bajar hasta 50 % las multas de tránsito

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este sábado, 29 de agosto, un grupo de medidas dirigidas a aliviar los costos que enfrentan los conductores colombianos, entre ellas una propuesta al Congreso para reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito.

"Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana", afirmó el mandatario a través de su cuenta de X.

Voy a meterle la mano de frente a los abusos y sobrecostos que hoy golpean el bolsillo de millones de conductores colombianos.



Voy a proponer al Congreso reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito. Una infracción debe tener una sanción proporcional; no… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 29, 2026

De La Espriella también se refirió a los Centros Integrales de Atención (CIA), los establecimientos donde los infractores toman el curso para acceder a descuentos en sus multas. El mandatario calificó de "absurdo" el requisito de contar con una llamada "casa cárcel" para habilitar estos centros, y anunció que buscará reducir en un 25 % el costo de los cursos, además de facultar directamente a las autoridades de tránsito para dictarlos.

Entre los anuncios adicionales, el mandatario planteó revisar el costo de las licencias de conducción, eliminar trámites innecesarios y ampliar su vigencia hasta 8 o 10 años. También prometió endurecer los controles para autorizar nuevas fotomultas y fijar parámetros claros de calibración de los equipos, "porque para mí primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo", señaló.



El jefe de Estado ordenó, además, una revisión integral del RUNT y el SIMIT para identificar duplicidades y reducir tarifas, así como un análisis del costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluyendo la reciente reducción del plazo de seis a cinco años para vehículos nuevos. "No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano", concluyó De La Espriella.