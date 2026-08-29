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Presidente De La Espriella propondrá al Congreso bajar hasta 50 % las multas de tránsito

De La Espriella anunció rebaja en comparendos, cursos y licencias de conducción, e insistió en endurecer el control a las fotomultas para frenar lo que llamó "el negocio del recaudo".

Cámaras de fotomultas en Bogotá
Hay más de 100 cámaras de fotomultas autorizadas en Bogotá
Foto: montaje Blu Radio
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este sábado, 29 de agosto, un grupo de medidas dirigidas a aliviar los costos que enfrentan los conductores colombianos, entre ellas una propuesta al Congreso para reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito.

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"Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana", afirmó el mandatario a través de su cuenta de X.

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De La Espriella también se refirió a los Centros Integrales de Atención (CIA), los establecimientos donde los infractores toman el curso para acceder a descuentos en sus multas. El mandatario calificó de "absurdo" el requisito de contar con una llamada "casa cárcel" para habilitar estos centros, y anunció que buscará reducir en un 25 % el costo de los cursos, además de facultar directamente a las autoridades de tránsito para dictarlos.

Entre los anuncios adicionales, el mandatario planteó revisar el costo de las licencias de conducción, eliminar trámites innecesarios y ampliar su vigencia hasta 8 o 10 años. También prometió endurecer los controles para autorizar nuevas fotomultas y fijar parámetros claros de calibración de los equipos, "porque para mí primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo", señaló.

El jefe de Estado ordenó, además, una revisión integral del RUNT y el SIMIT para identificar duplicidades y reducir tarifas, así como un análisis del costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluyendo la reciente reducción del plazo de seis a cinco años para vehículos nuevos. "No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano", concluyó De La Espriella.

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