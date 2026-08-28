¿Cómo movilizarse en moto por zonas afectadas por un terremoto? Expertos dan 5 consejos

Una vía que antes era completamente transitable puede convertirse en un tramo de riesgo después de un terremoto, debido a las grietas, barro, escombros, vehículos de emergencia y maquinaria pesada que, por ejemplo, un motociclista puede encontrar durante las labores de atención y recuperación.

Por eso, quienes deban desplazarse por zonas afectadas deben verificar primero que la carretera esté habilitada y modificar su forma de conducción cuando las condiciones cambien.

Precauciones para conducir moto después de un terremoto

El principal riesgo no está únicamente en los daños visibles de la carretera. Un terreno aparentemente transitable puede esconder desniveles, superficies inestables o elementos que dificulten el control de la motocicleta.

Desde Movemos Colombia se plantearon varias medidas para los desplazamientos en este tipo de escenarios:



Bajar la velocidad y aumentar la distancia con otros vehículos para disponer de mayor tiempo de reacción. Evitar frenadas y maniobras bruscas, especialmente al pasar por terrenos irregulares. No atravesar grietas, escombros o acumulaciones de agua cuando no sea posible determinar qué hay debajo o qué tan estable es el terreno. Mantenerse alejado de maquinaria y vehículos de emergencia y seguir las instrucciones del personal que controle la circulación. Consultar previamente el estado de la carretera y detenerse en un sitio seguro si durante el recorrido aparece un tramo bloqueado o peligroso.

El equipo de protección también adquiere especial importancia. El motociclista debe utilizar casco certificado y correctamente ajustado, además de prendas que cubran brazos y piernas, calzado que proteja los tobillos y, cuando sea posible, guantes.



Revisión casco motocicletas por Policía de Tránsito Foto: @TransitoBta

¿Por qué las motos pueden ser importantes en una zona afectada?

La motocicleta tiene una característica que puede resultar especialmente útil durante una emergencia: su capacidad para desplazarse por corredores donde otros vehículos pueden tener mayores dificultades, siempre que la vía esté habilitada y las autoridades permitan el paso.

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Esa función ya se ha evidenciado en municipios afectados por el terremoto. En San José, Caldas, entre 30 y 40 motociclistas participaron en una jornada de apoyo en la que llevaron mercados, agua y frazadas. También hicieron aportes económicos y promovieron el consumo en establecimientos locales.

En Quibdó, jóvenes del grupo Los Bárbaros utilizaron sus motocicletas y su tiempo para colaborar con la recepción y descarga de vehículos que transportaban ayuda humanitaria.

Para Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, estos vehículos pueden contribuir a mantener conectadas a las comunidades durante una emergencia, aunque el desplazamiento debe hacerse bajo condiciones seguras.

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“Ayudar también implica hacerlo de manera segura”, señaló García.

Las motos son el medio más usado por los colombianos para su transporte Foto: Unsplash

¿Qué pasa si una vía cambia durante el recorrido?

Las condiciones de una carretera pueden modificarse mientras avanzan las labores de recuperación. Por ello, encontrar un tramo que permita el paso no significa que el siguiente también esté habilitado.

Si aparecen grietas, escombros, barro, personal de emergencia o maquinaria trabajando, la recomendación es reducir la velocidad y evaluar la situación antes de continuar.

En caso de encontrar un sector cerrado o que represente un riesgo, no se deben utilizar caminos improvisados ni ingresar a zonas restringidas.