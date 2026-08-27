Hyundai lanzará más de 100 carros nuevos: híbridos, eléctricos y con autonomía de más de 1.000 km

Hyundai anunció una ofensiva global que contempla el lanzamiento o actualización de más de 100 modelos hasta 2030, con una estrategia que combinará vehículos híbridos, eléctricos y de autonomía extendida. Entre las novedades está una SUV que la compañía prepara para superar las 1.000 kilómetros de autonomía.

El fabricante presentó sus planes durante el CEO Investor Day 2026, encuentro en el que también estableció como objetivo alcanzar 5,55 millones de vehículos vendidos anualmente en 2030 y elevar su margen operativo consolidado por encima del 9 %.

¿Qué carros nuevos prepara Hyundai?

La renovación abarcará las principales regiones donde opera la compañía. La distribución anunciada contempla:



58 modelos para Norteamérica.

49 modelos para Corea.

41 modelos para Europa.

26 modelos para India.

22 modelos para China.

Entre los primeros productos mencionados por Hyundai están el nuevo Elantra, el IONIQ 3, el Tucson y el Tucson Hybrid.

La compañía también confirmó que ampliará su presencia en segmentos donde actualmente tiene menor participación, incluidos las camionetas medianas, los vehículos comerciales ligeros y los modelos con carrocería sobre bastidor.



Hyundai Elantra N 2025 Foto: Hyundai Press

La SUV de Hyundai que superará los 1.000 km de autonomía

Uno de los lanzamientos más llamativos será el Santa Fe EREV, previsto para el primer semestre de 2027 en India.

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Se trata de un vehículo eléctrico de autonomía extendida que, según Hyundai, tendrá una autonomía superior a 600 millas, equivalentes a alrededor de los 1.000 kilómetros.

La tecnología EREV utiliza un sistema eléctrico para mover el vehículo y un motor que funciona como generador para ampliar la autonomía cuando sea necesario. Hyundai señala que esta configuración busca combinar la experiencia de conducción de un automóvil eléctrico con la practicidad de un sistema de autonomía extendida.

Además del Santa Fe EREV, la compañía prepara nuevos SUV eléctricos y modelos electrificados para diferentes mercados.

Hyundai Santa Fe Foto: Hyundai Press

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Hyundai quiere que los híbridos ganen terreno

La electrificación no estará limitada a los vehículos completamente eléctricos. En Norteamérica, Hyundai planea ofrecer más de 10 modelos híbridos y espera que esta tecnología represente hasta el 50 % de sus ventas regionales.

En Europa, la compañía pretende que el 85 % de su cobertura de mercado corresponda a un portafolio completamente electrificado y proyecta superar las 420.000 ventas de vehículos eléctricos para 2030.

China también recibirá nuevos modelos eléctricos y EREV, mientras que India tendrá una ampliación de la oferta de SUV eléctricos y de combustión.

Hyundai en el CEO Investor Day Foto: Hyundai

Nuevas baterías y más tecnología para los carros eléctricos

Hyundai también anunció avances en sus tecnologías de baterías. La compañía presentó nuevas celdas que, según sus datos, duplican la capacidad de las generaciones anteriores y reducen los tiempos de carga en 40 %.

Para 2028, el fabricante espera incorporar un sistema inteligente de gestión de baterías que pueda extender su vida útil en un promedio del 20 %.

La estrategia también contempla la tecnología Thermal Runaway Protection (TRP), diseñada para impedir que un evento térmico se propague entre las celdas de una batería.

La transformación anunciada por Hyundai va más allá de la electrificación. La compañía busca desarrollar vehículos definidos por software mediante su plataforma Pleos Connect, el asistente de inteligencia artificial Gleo AI y actualizaciones inalámbricas.

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A esto se suma un centro de datos de inteligencia artificial con capacidad para albergar más de 50.000 GPU, destinado al desarrollo de funciones de conducción autónoma y al procesamiento de datos de su flota.

En paralelo, Hyundai comenzará a entregar los primeros IONIQ 5 para robotaxis de Waymo durante el cuarto trimestre de 2026 y prevé ampliar sus desarrollos de movilidad autónoma.

