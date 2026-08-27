Llega nueva marca de carros eléctricos premium a Colombia para desafiar a BYD, Tesla, Kia y más

Arcfox, la marca premium de carros 100 % eléctricos de BAIC Group, inició operaciones en Colombia con una gama de tres modelos que busca competir en un segmento donde ya tienen presencia fabricantes como BYD, Tesla, Kia, GWM, Geely, Zeekr y XPENG.

El ingreso representa además el regreso de BAIC al mercado colombiano de vehículos particulares después de varios años de ausencia. La representación de Arcfox estará a cargo del grupo dominicano Magma Automotive, que ya comercializa en el país DFAC Dongfeng.

La marca comenzará su operación con tres propuestas de diferentes segmentos: T1, T5 y S5. Este último se destaca por ser un sedán eléctrico, una configuración que todavía tiene una oferta más limitada frente al dominio de las SUV.

Arcfox S5 Foto: Arcfox

¿Qué carros eléctricos venderá Arcfox en Colombia?

La oferta inicial está compuesta por tres vehículos con características y tamaños diferentes:



Arcfox T1: crossover eléctrico urbano de 4,33 metros de largo.

Arcfox T5: SUV eléctrica de 4,69 metros.

Arcfox S5: sedán eléctrico con carrocería tipo fastback.

Los tres modelos utilizan baterías LFP y cuentan con sistemas de carga rápida mediante conexión Tipo 2/CCS2.



Arcfox T1, el eléctrico de entrada

El T1 será el modelo más pequeño de la nueva marca en Colombia. Tiene un motor eléctrico delantero de 94 hp y 176 Nm, asociado a una batería de 42,4 kWh.

Su autonomía alcanza 375 kilómetros bajo el ciclo NEDC y cerca de 310 km WLTP. Con carga rápida de hasta 89 kW, puede pasar del 30 % al 80 % en aproximadamente 25 minutos.

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Entre su equipamiento aparecen una pantalla central de 15,6 pulgadas, Apple CarPlay inalámbrico, cargador inalámbrico, techo panorámico, bomba de calor y asientos delanteros eléctricos con calefacción y ventilación.

En seguridad incluye seis airbags, frenado autónomo, mantenimiento de carril, monitor de punto ciego, control crucero adaptativo y cámara de visión 360°.

Arcfox T1 Foto: Arcfox

Arcfox T5

La T5 ocupa una posición superior dentro de la gama. Es una SUV de 4,69 metros de longitud y utiliza un motor delantero de 248 hp y 360 Nm.

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Su batería LFP tiene una capacidad de 65 kWh y ofrece 475 km NEDC o 405 km WLTP. La carga rápida llega hasta 167 kW y permite pasar del 30 % al 80 % en menos de 30 minutos.

La SUV incorpora Head-Up Display, pantalla de 15,6 pulgadas, CarPlay inalámbrico, climatizador de dos zonas con bomba de calor, techo panorámico y asientos delanteros eléctricos con calefacción.

También cuenta con seis airbags, frenado autónomo, control crucero adaptativo, detector de punto ciego y cámara de 360°.

Arcfox T5 Foto: Arcfox

Arcfox S5, sedán eléctrico

El modelo que más se diferencia dentro de la oferta colombiana es el Arcfox S5, un sedán eléctrico tipo fastback que la marca plantea como alternativa al Tesla Model 3.

Comparte con la T5 el motor de 248 hp y 360 Nm, pero su carrocería permite alcanzar una autonomía superior. La batería LFP de 65 kWh declara 530 km bajo el ciclo NEDC y 430 km WLTP.

También admite carga rápida de hasta 167 kW, con un tiempo aproximado de 30 minutos para pasar del 30 % al 80 %.

Su equipamiento incluye Head-Up Display, pantalla de 15,6 pulgadas, sistema de sonido de 15 parlantes, CarPlay inalámbrico, cargador inalámbrico, climatizador bizona, asientos delanteros eléctricos calefactados y ventilados, volante calefactable y techo panorámico.

Arcfox S5 Foto: Arcfox

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Arcfox llega con una estrategia regional

Arcfox fue creada en 2017 y ocupa dentro de BAIC un posicionamiento superior al de la marca principal del grupo, aunque por debajo de Stelato, su propuesta orientada al lujo.

La división encargada de su desarrollo es BAIC BluePark, especializada en vehículos eléctricos. Antes de Colombia, Arcfox ya había iniciado operaciones en mercados latinoamericanos como Uruguay, Costa Rica, Chile y Argentina.

Colombia será además un paso previo a su llegada a Brasil, donde la compañía adelanta pruebas de sus vehículos.