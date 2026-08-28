China retira del mercado más de 7 millones de carros Tesla, Xpeng, Chery y más: exigen más calidad

China puso en marcha una campaña para elevar los estándares de calidad y seguridad de los vehículos fabricados en el país, después de que se conociera una llamada a revisión que involucró a más de 7 millones de automóviles de fabricantes como Tesla, Xiaomi, Xpeng, Chery, Geely, Dongfeng y FAW.

La iniciativa tendrá una duración de 12 meses y busca que los fabricantes revisen de manera más estricta sus vehículos y adopten medidas preventivas cuando detecten posibles defectos. La decisión se produce en medio de una fuerte competencia de precios entre las marcas que operan en el gigante asiático.

¿Por qué China ordenó revisar millones de carros?

La campaña fue anunciada conjuntamente por los ministerios de Industria y Tecnologías de la Información, Seguridad Pública y Ecología y Medio Ambiente, junto con la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR).

Carros chinos Foto: referencia - ImageFX

Las autoridades pidieron a los fabricantes evaluar aspectos relacionados con la consistencia, confiabilidad y durabilidad de sus vehículos y presentar los resultados de esas revisiones.



Además, las compañías tendrán que informar las medidas adoptadas para corregir los problemas encontrados y deberán someter a pruebas las nuevas tecnologías incorporadas en sus automóviles.

La intención es que las marcas no esperen a que aparezcan problemas en los vehículos que ya están circulando, sino que desarrollen planes de retirada de manera proactiva cuando identifiquen defectos.

Publicidad

Tesla concentra la mayor parte

El antecedente inmediato de esta campaña fue el anuncio realizado por la SAMR el 21 de agosto, considerado por medios especializados como la mayor llamada a revisión registrada hasta ahora en China.

De acuerdo con las cifras divulgadas, más de 7 millones de vehículos fueron incluidos en diferentes campañas. Tesla representa la mayor parte de ese volumen, con más de 5,7 millones de automóviles.

Entre los problemas señalados para los vehículos de la compañía estadounidense aparecen defectos relacionados con las manetas de las puertas y los sistemas de asistencia a la conducción.

Publicidad

La lista también incluyó vehículos de fabricantes chinos como Xiaomi, Leapmotor, Xpeng, Chery, Geely, Dongfeng y FAW.

Esto no significa que todos los vehículos de estas marcas tengan un defecto ni que se trate de una única campaña para todos los modelos. Las llamadas a revisión corresponden a problemas específicos identificados por los fabricantes y las autoridades.

Xpeng Foto: AFP

China también busca frenar la guerra de precios

La ofensiva de calidad ocurre mientras la industria automotriz china enfrenta una intensa guerra de precios. La reducción de los valores de venta ha aumentado la presión sobre los fabricantes y ha llevado al Gobierno chino a cuestionar lo que considera una competencia irracional.

La Asociación de Fabricantes de Automóviles de China (CAAM) advirtió que esta situación podría generar riesgos para la consistencia y seguridad de los productos.

El gremio anunció además una campaña propia para que las empresas refuercen los procesos de pruebas, verificación y seguridad, especialmente cuando incorporen nuevas tecnologías.

El contexto económico también refleja la presión sobre el sector. La Oficina Nacional de Estadística de China informó que los beneficios de la industria automotriz cayeron 20 % interanual hasta julio.