Menores muertos en bombardeos contra alias ‘Calarcá’ estaban en función de combate: mindefensa

A través de un comunicado, el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora, confirmaba que “tres de los 10 combatientes en función de continua de combate muertos en desarrollo de la operación militar son menores de edad, dos de 15 años y uno de 16 años. Debemos ser claros. El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al derecho internacional humanitario”.

Horas antes, el Instituto Nacional de Medicina Legal había precisado que entre los nueve cuerpos plenamente identificados estaban los restos de tres menores de edad y que no figura el de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias 'Urías Perdomo', aunque aclaró que un cuerpo continúa en proceso de análisis forense debido a su estado.

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Ante este panorama, el jefe de la cartera de Defensa anunció acciones junto al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial para endurecer la respuesta estatal contra el reclutamiento forzoso de menores de edad.

“Los ministros de Justicia y Defensa estamos trabajando en una mesa interdisciplinaria para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento y la utilización de menores de edad por estructuras narcoterroristas. El desarrollo incluirá posibles ajustes penales, agravación de sanciones y fortalecimiento de la persecución de las estructuras de dirección y las redes de captación”, señaló el jefe de la cartera de Defensa.



El operativo militar, dirigido contra un campamento del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura de las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’, dejó un balance de 10 combatientes muertos, un menor de edad recuperado, un capturado y abundante armamento incautado.

Sobre los resultados, las autoridades detallaron la incautación de 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 mm, 22 granadas de mortero, ocho granadas de 40 mm, 174 proveedores, 184 minas antipersonales, 20 granadas para dron y más de 29,000 municiones.