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Presidente De La Espriella ofrece disculpas por acto religioso en su posesión, tras fallo de tutela

El mandatario cumplió una orden judicial que determinó que la ceremonia del 7 de agosto vulneró la neutralidad religiosa del Estado.

Abelardo De La Espriella en un consejo de seguridad.
Abelardo De La Espriella en un consejo de seguridad. Foto Presidencia de la República.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella ofreció disculpas públicas por los símbolos religiosos que estuvieron presentes en la ceremonia de transmisión de mando del pasado 7 de agosto, en cumplimiento de un fallo de tutela que le ordenó pronunciarse sobre el tema. “Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello”, dijo.

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Las declaraciones se dieron durante su más reciente alocución presidencial, en la que también explicó que la ceremonia correspondió a un punto del orden del día aprobado por el Congreso el 7 de agosto, una facultad que, según señaló, corresponde a las mesas directivas de esa corporación. Aunque se declaró creyente y católico, insistió en que respeta la separación entre la Iglesia y el Estado.

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“Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré, en el marco de mis funciones, las libertades y los derechos de todos los colombianos, sin ningún distingo, incluida la libertad de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna. Así como la Constitución ampara mi derecho a profesar libremente la mía y a hacerlo de manera pública y privada”, afirmó el presidente.

La decisión judicial que motivó las disculpas fue proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, al resolver una acción de tutela presentada por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, quien alegó una afectación de sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia y de culto.

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Según el fallo, la posesión realizada el 7 de agosto en la Arena USC de Cali incluyó un espacio denominado “invocación y alabanza”, además de la participación de representantes de tres sectores religiosos. Para el juzgado, estos elementos vulneraron la neutralidad religiosa que debe mantener el Estado en sus actos oficiales.

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La decisión ordenó al presidente ofrecer disculpas al pueblo colombiano en una alocución por radio y televisión por haber vulnerado, según el despacho judicial, la neutralidad religiosa del Estado durante su posesión. La misma orden cobija al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien deberá presentar disculpas durante una sesión plenaria, debido a que la posesión se realizó en el marco de una sesión legislativa que él presidía.

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