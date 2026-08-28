"No prohibimos, incorporamos un control": senador Hernán Cadavid defiende ley de mérito

La objeción presidencial al proyecto de ley que busca defender el estándar de mérito en la administración pública ha desatado una fuerte controversia en el ámbito político. El senador Hernán Cadavid, del partido Centro Democrático, expresó su desconcierto y profunda sorpresa frente a los argumentos presentados por la oficina jurídica de la Presidencia para rechazar la iniciativa.

Según el congresista, las objeciones del Gobierno parten de premisas distorsionadas que no corresponden al espíritu ni a la redacción final de la norma aprobada por el Congreso.

El origen de la iniciativa y el rechazo a las objeciones

El proyecto, que lleva más de dos años de trabajo legislativo, nació con el propósito de poner freno a una "práctica sistemática de disminuir arbitrariamente los requisitos para acceder a cargos de alta responsabilidad".

Cadavid recordó casos polémicos como el nombramiento de Ángela María Robledo en la junta de Ecopetrol o la disminución discrecional de requisitos para embajadores.



Frente a los señalamientos de la secretaría jurídica de la Presidencia, el senador fue enfático en desmentir que la ley impida flexibilizar perfiles: "El secretario jurídico utilizó la palabra prohibir. No, aquí no prohibimos, aquí estamos incorporando un control para que la base de ese mérito no se vea disminuida".

Explicó que si un gobierno decide reducir los requisitos de un cargo, simplemente "tiene que tener una motivación y una justificación técnica específica en esa decisión".

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Asimismo, Cadavid desestimó la afirmación de que el proyecto elimine la capacidad consultiva del Consejo de Estado, asegurando que "la facultad de la de consulta del Consejo de Estado, donde sus conceptos son no vinculantes, se preserva, te queda tal cual como hoy funciona".

Del mismo modo, calificó de inaceptable la idea de que la norma restrinja el empleo para mujeres y jóvenes en las regiones, aclarando que el texto no tiene relación alguna con esa posibilidad.

El congresista admitió que esperaba un trato diferente por parte del Gobierno Nacional dada su condición de aliados legislativos: "Yo si hubiese esperado que el trato en la comunicación frente a la objeción de un proyecto que a todas luces no interfiere el propósito de un gobierno y que es atemporal y que tiene como propósito la preservación del mérito, pues si hubiese comunicado de manera diferente".

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Escuche aquí la entrevista: