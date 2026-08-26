Paloma Valencia cuestiona fallo de la Corte sobre la reforma pensional

La vocera del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional frente a la reforma pensional, luego de que el alto tribunal devolviera partes puntuales del texto al Congreso la posibilidad de subsanar los vicios de procedimiento detectados durante su trámite, pero dando luz verde a la mayoría de la Ley.

Valencia, quien además fue la demandante de la reforma que generó el primer análisis por parte de la Corte, porque hay otras decenas de demandas, cuestionó que la Corte haya reconocido irregularidades, pero ordenara revisar únicamente nueve artículos, mientras el resto de la norma continúa vigente. A su juicio, esto podría comprometer la sostenibilidad financiera del país y el futuro pensional de las nuevas generaciones.

“Quiero disentir del fallo de la Corte Constitucional”, afirmó Valencia, quien sustuvo que esta es la segunda oportunidad que se le da al Congreso para corregir el trámite de una reforma que, según señaló, estuvo marcada por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“No olvidemos que esta reforma está manchada por el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo”, escribió la dirigente política.



Paloma Valencia Foto: Captura de pantalla video

La vocera también cuestionó los efectos de la reforma sobre la libertad de elección de los trabajadores. “Esta reforma elimina el derecho legítimo del ciudadano de elegir el sistema pensional en el que quiere estar, el público o el privado”, señaló.

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Según Valencia, el cambio podría afectar a trabajadores que han cotizado durante años y posteriormente pierden su empleo formal, pues tendrían que retirar saldos que, en el sistema público, podrían resultar insuficientes.

La dirigente del Centro Democrático también alertó sobre el impacto fiscal y generacional de la reforma y calificó el eventual costo futuro como una “bomba atómica pensional”.

“Lo más grave de todo es que pasa una deuda pensional que ya era una bomba a una bomba atómica pensional, que será impagable para las nuevas generaciones de colombianos”, sostuvo.

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Para la también excandidata a la presidencia el país debe debatir sobre el sistema pensional con responsabilidad, buscando proteger los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.