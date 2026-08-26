¿Qué viene con entrada en vigencia de reforma pensional?: Mañanas Blu, miércoles 26 de agosto 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 26 de agosto de 2026:



Clara Lucía Sandoval, gerente para Bogotá por parte del Gobierno Nacional, explicó el alcance de este nuevo cargo creado para articular los proyectos estratégicos de la Nación en la capital. Señaló que su función será destrabar trámites, acelerar inversiones y hacer seguimiento a compromisos del Gobierno en temas como el metro de Bogotá, la planta de tratamiento Canoas, licencias ambientales y proyectos de vivienda.

en temas como el metro de Bogotá, la planta de tratamiento Canoas, licencias ambientales y proyectos de vivienda. Jorge Andrés Palacio, gerente de Eternit Colombia, anunció la entrega de viviendas prefabricadas para familias damnificadas por el terremoto en Buenaventura . Señaló que las casas tienen 48 metros cuadrados , dos habitaciones y pueden ser construidas en aproximadamente 48 horas . Además, confirmó que la compañía tiene listas 3 0 viviendas para entrega r y que ha donado más de 200 toneladas de tejas para cubrir cerca de 700 techos afectados.

. Señaló que las casas tienen , dos habitaciones y pueden ser construidas en aproximadamente . Además, confirmó que la compañía tiene listas 3 r y que ha donado más de afectados. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, aseguró que la reforma pensional es un hecho luego del fallo de la Corte Constitucional, aunque nueve artículos fueron devueltos para corregir aspectos de trámite. Explicó que el nuevo sistema entraría en vigencia el 1 de abril del próximo año y advirtió que, desde su perspectiva, el pasivo pensional podría duplicarse frente al sistema actual por los nuevos beneficios y obligaciones para el Estado.

luego del fallo de la Corte Constitucional, aunque para corregir aspectos de trámite. Explicó que el nuevo sistema entraría en vigencia el del próximo año y advirtió que, desde su perspectiva, el pasivo pensional podría duplicarse frente al sistema actual por los nuevos beneficios y obligaciones para el Estado. El coronel Luis Cerna, jefe de Aviación de la Policía, entregó un balance de las operaciones aéreas para controlar los incendios forestales en el Tolima. Informó que la Policía ha realizado 668 descargas y utilizado más de 407.000 galones de agua en 302 focos que han sido atendidos. Explicó que las altas temperaturas, los fuertes vientos y la sequedad de la vegetación han dificultado el control de las llamas.

y utilizado más de que han sido atendidos. Explicó que las altas temperaturas, los fuertes vientos y la sequedad de la vegetación han dificultado el control de las llamas. Martha Alfonso, integrante del Comité Ejecutivo de Fecode, cuestionó el borrador del Ministerio de Educación sobre la contratación de instituciones educativas mediante figuras de administración de la prestación del servicio. Aseguró que el cambio podría abrir la puerta a una mayor participación privada en colegios oficiales y defendió que los recursos públicos deben permanecer bajo administración directa del Estado.

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