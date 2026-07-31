"Este gobierno podría desmovilizar 2.000 hombres los primeros 6 meses en Nariño": gobernador

Ante la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ha lanzado una propuesta estratégica para evitar que los avances en seguridad del departamento se pierdan en la transición de mando.

Según el mandatario regional, el nuevo gobierno tiene ante sí la oportunidad de lograr una desmovilización de al menos 2.000 hombres en ese territorio del país.

“Este gobierno tendría una victoria temprana en paz, que es desmovilizar cerca de 2.000 hombres durante su primer semestre", indicó el mandatario.

Escobar dijo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga diferenció la situación de Nariño del panorama nacional, aceptando las críticas a la política de paz total", pero defendiendo su gestión local.



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“Yo estoy de acuerdo que la paz total como política pública de aplicación homogénea en el país fracasó, pero la paz territorial, como una estrategia de paz diferenciada, ha avanzado”, explicó el gobernador.

Según Escobar, su modelo se basa en el principio de “dialogar, negociar e ir implementando” simultáneamente, lo que permite mostrar resultados a la sociedad civil antes de finalizar el proceso.

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El mandatario destacó que, en territorios antes asolados por la violencia, como Tumaco, la violencia bajó de “75 asesinatos por cada 100.000 habitantes a 14”, lo que ha permitido una reactivación turística tal que “hoy no hay una habitación de hotel vacía”.

Además de la seguridad urbana, reportó avances significativos en la zona rural.

Finalmente, el gobernador advirtió sobre el peligro de ignorar los datos territoriales y retomar una ofensiva militar uniforme.

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“No podemos pasar y cometer el error de una paz totalizada para el país a una guerra total homogeneizada, porque es un error”, afirmó Escobar, quien también señaló que, de no darse continuidad a estos procesos, municipios como Samaniego o Barbacoas podrían entrar en una “confrontación como lo que hoy está pasando en el Cauca”.

Actualmente, los procesos con grupos como Comuneros del Sur se encuentran en un “limbo jurídico”, debido a que la ley permite el diálogo, pero no el tránsito a la vida civil.

“Lo que invitamos al próximo gobierno es a que vea que aquí hay una oportunidad”, concluyó el mandatario, instando al equipo de empalme de Abelardo de la Espriella a revisar la información para consolidar la paz en la región.

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