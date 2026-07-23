La espada de Bolívar sale de la Casa de Nariño: este será su nuevo destino en Bogotá

El 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro pidió la espada de Bolívar ante él para hacer su juramento como presidente y durante cuatro años la tuvo a su lado en la Casa de Nariño en donde, según él, "la cuidó y mostró" como el símbolo que representa la historia de Colombia.

Sin embargo, este viernes, 24 de julio, dejará la Casa de Nariño para regresar a la Quinta de Bolívar, en Bogotá, donde será custodiada nuevamente como una de las piezas históricas más representativas del país. El traslado oficial se realizará luego de que uniformados del Batallón Guardia Presidencial llevaran a cabo los ensayos logísticos y protocolarios para garantizar el desplazamiento de la insignia.

El regreso de la espada fue anunciado por el presidente Gustavo Petro el pasado 20 de julio, durante los actos conmemorativos del Día de la Independencia. En su intervención, el mandatario confirmó que la insignia volvería a su lugar de origen mediante una ceremonia oficial.

Espada de Bolívar Foto: AFP

"Yo la saqué un 7 de agosto, la mostré al pueblo de Colombia y la enarbolé desenfundada porque esa espada no se puede enfundar hasta que haya justicia en Colombia, y aún no hay justicia (...) La devolveré a la Quinta de Bolívar, en Bogotá, donde vivió con Manuelita Sáenz, quizá feliz, y de donde salió a morir en soledad. La regresamos al pueblo y no la enfundamos", dijo.



Esta casa, administrada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, conserva objetos personales, documentos y elementos asociados a la vida de Simón Bolívar, por lo que el retorno de la espada fortalece nuevamente su valor patrimonial e histórico.

También saldrán de la Casa de Nariño la sotana de Camilo Torres Restrepo, la cual será entregada al Museo Nacional y quedará bajo cuidado de la Facultad de Patrimonio de la Universidad Nacional; mientras que sombrero de Carlos Pizarro ya fue entregado a la senadora María José Pizarro.