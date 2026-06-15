A una semana de la segunda vuelta, Gobierno pone en marcha zona de desmovilización en Putumayo

El Gobierno oficializó la creación de la primera zona de concentración de combatientes en el sur del país como parte del proceso de paz con la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), estructura conformada por disidencias que permanecen en diálogos con el Ejecutivo.

La medida quedó formalizada en el Decreto 0603, firmado el pasado 13 de junio por el presidente Gustavo Petro, y fue anunciada públicamente por el mandatario este 14 de junio a través de su cuenta de X, donde aseguró que se trata de la primera zona destinada a facilitar la desmovilización de integrantes de un grupo armado dentro de su política de “Paz Total”.

Aunque el presidente presentó la decisión como una “zona de concentración”, el decreto establece técnicamente una Zona de Ubicación Temporal para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT-ZOCIUT) en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, cuyo objetivo es permitir el tránsito gradual de combatientes hacia la vida civil.

La medida busca facilitar el desplazamiento de integrantes de los Comandos de Frontera-Ejército Bolivariano, pertenecientes a la CNEB, hacia un área rural previamente definida en Putumayo, donde iniciarán un proceso de ubicación temporal, capacitación y eventual reincorporación. Según el Gobierno, allí se desarrollarán acciones ligadas a la transformación territorial y la sustitución de economías ilegales.



El decreto también crea un Mecanismo de Monitoreo y Verificación, conformado por representantes del Gobierno Nacional, miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), con el fin de supervisar el funcionamiento de la zona y resolver eventuales controversias.

Uno de los puntos más relevantes de la norma es que ordena una suspensión temporal y focalizada de operaciones militares ofensivas y especiales de Policía contra integrantes de esa estructura armada mientras se movilizan hacia la zona de ubicación. La medida estará vigente entre el 14 y el 19 de junio de 2026 y solo aplicará sobre rutas y puntos previamente acordados y bajo reserva.

El Gobierno aclaró que esta suspensión no significa el retiro de la Fuerza Pública ni la pérdida del control institucional sobre el territorio. El decreto establece que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y que la Fuerza Pública mantendrá sus obligaciones constitucionales de seguridad y orden público.

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Al anunciar la decisión, el presidente Gustavo Petro vinculó la medida con su estrategia de lucha contra el narcotráfico y sustitución de cultivos ilícitos.

“Acabamos de incautar 2,6 toneladas de cocaína en el mar y he firmado el decreto de la primera zona de concentración de combatientes para su desmovilización en el sur del país”, escribió el mandatario.

Petro insistió en que la reducción del narcotráfico no se logra “con misiles contra el campesinado”, sino mediante la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca y alianzas con comunidades campesinas para impulsar economías legales de exportación.

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La decisión se da a una semana exacta de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y en medio de los diálogos adelantados con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo que surgió tras divisiones de la llamada Segunda Marquetalia y que participa en la mesa de negociación instalada por el Gobierno dentro de la estrategia de Paz Total.