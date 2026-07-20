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Secuestran a empresario de la construcción en zona rural de Barbacoas, Nariño

Guerrero Burbano fue interceptado por varios hombres armados con fusiles y pistolas que descendieron de un vehículo particular.

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Empresario secuestrado en Nariño.
Foto: suministrada.
Por: Winston Viracachá
|
Actualizado: 20 de jul, 2026

Como Herman Arturo Guerrero Burbano fue identificado el empresario de la construcción vial de la inspección de policía de Junín, zona rural de Barbacoas, Nariño, secuestrado el pasado 17 de julio por desconocidos, sin que hasta el momento sus familiares hayan recibido información sobre quiénes son los autores del plagio ni mucho menos cuáles son las exigencias para su liberación.

Blu Radio conoció que el secuestro del empresario ocurrió pasadas las 9:30 de la mañana, a plena luz del día, en momentos en que Guerrero Burbano se encontraba reunido con otras personas en la inspección de policía de Junín, paradero obligatorio de los automotores que se dirigen hacia Tumaco, en el Pacífico, o Barbacoas, en la subregión del Telembí, en Nariño.

Según las primeras informaciones, Guerrero Burbano fue interceptado por varios hombres armados con fusiles y pistolas que descendieron de un vehículo particular. Luego de identificar a su víctima, quien se encontraba con otras tres personas, las amenazaron con armas de fuego y obligaron al empresario a subir a un vehículo, que partió con rumbo desconocido.

Uno de los testigos, que pidió no revelar su identidad, dijo que el plagio ocurrió cerca de las 9:30 de la mañana del pasado viernes 17 de julio, cuando Guerrero Burbano visitaba una obra en el sector de Junín, en el piedemonte costero nariñense.

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Familiares y conocidos del empresario aseguran que este nunca había mencionado amenazas ni que estuviera siendo objeto de extorsiones o del cobro de vacunas por parte de los grupos armados que operan en esta zona de Nariño.

Casi 72 horas después, nadie sabe quiénes cometieron este plagio ni mucho menos cuál es el estado de salud del empresario. Su familia pidió a los captores respetar su vida y liberarlo sano y salvo.

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