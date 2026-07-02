Gobernador de Nariño pide al nuevo Gobierno mantener políticas de paz en el departamento

El gobernador de Nariño, Luis Escobar, propuso que el proceso de empalme entre el Ministerio de Defensa del Gobierno saliente y la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella, incluya un análisis específico sobre los resultados de la política de seguridad aplicada en el departamento durante el gobierno de Gustavo Petro.

En entrevista con Blu Radio, el mandatario regional aseguró que ha enviado una carta al presidente y al vicepresidente electos, José Manuel Restrepo, para solicitar un espacio de trabajo en el que se revisen los avances del departamento y se garantice la continuidad de las políticas que, según afirmó, han dado resultados.

"Creo que en el empalme del Ministerio de Defensa, de manera particular, yo quisiera que abrieran una carpeta especial para mirar, con datos e información, las realidades del departamento de Nariño en materia de seguridad", señaló Escobar.

El gobernador sostuvo que la estrategia de seguridad y de paz territorial desarrollada en Nariño permitió reducir varios indicadores de violencia. Como ejemplo, afirmó que la tasa de homicidios en el departamento se ubica en 16 por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio nacional, y aseguró que en Tumaco este indicador pasó de 75 a 14 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el actual gobierno.



Además, destacó que también se han registrado disminuciones en delitos como el secuestro, el reclutamiento de menores y los hurtos, por lo que considera que la experiencia de Nariño podría servir como referencia para otras regiones del país.

Frente a las preguntas sobre la política de seguridad del Gobierno nacional, Escobar aclaró que la Gobernación no tiene competencia sobre decisiones como la suspensión de órdenes de captura o las operaciones militares, ya que esas funciones corresponden a la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública.

Según explicó, el papel de la administración departamental ha sido acompañar los procesos de paz territorial impulsados por el Gobierno nacional y ejecutar inversiones en infraestructura, educación, vías y acueductos en los territorios donde avanzan los diálogos con grupos armados.

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Finalmente, el mandatario reiteró su disposición para participar en el proceso de empalme con el nuevo Gobierno y pidió que este se realice con base en información técnica y resultados medibles.