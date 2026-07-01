Así va el empalme, según José Manuel Restrepo: “Cifras maquilladas y preocupaciones”

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que el proceso de empalme entre el gobierno saliente y la administración que asumirá el próximo 7 de agosto ya permitió identificar una serie de alertas relacionadas con el manejo de las finanzas públicas, la administración del Estado y la entrega de información oficial. Durante una entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, el exministro de Hacienda afirmó que el equipo de transición ha encontrado "preocupaciones" que incluyen presuntas cifras maquilladas, deudas sin reconocer y decisiones administrativas que, a su juicio, deberán ser revisadas por el nuevo gobierno.

Restrepo, quien lidera el proceso de empalme por designación del presidente electo Abelardo de la Espriella, explicó que la preparación comenzó incluso antes de las elecciones mediante una estrategia denominada "Arca de Noé", en la que participaron más de 500 personas recopilando información desde diferentes fuentes.

"Corrupción no solamente es un tema de robar o no robar; también es esconder información, maquillaje de cifras, dejar proyectos sin terminar, captura de instituciones, improvisación y desperdicio de recursos", afirmó Restrepo durante la entrevista.

Preocupación por el estado de las finanzas públicas

Uno de los principales temas abordados fue la situación fiscal del país. El vicepresidente electo sostuvo que el déficit fiscal real sería superior al reportado oficialmente debido a obligaciones pendientes que, según dijo, aún no han sido incorporadas en las cuentas del Estado.



Entre esas obligaciones mencionó las deudas acumuladas en los sectores de salud y energía, así como pagos pendientes correspondientes a vigencias anteriores.

"Hay deudas del sistema de salud y del sistema energético que no han sido reconocidas hasta este momento. Eso genera un incremento en el déficit fiscal y solamente podremos conocer su verdadera dimensión cuando estemos ejerciendo el gobierno", señaló.Restrepo también cuestionó los indicadores económicos presentados por la administración saliente y aseguró que Colombia enfrenta un panorama complejo en materia de inflación, desempleo, déficit fiscal y costo de la deuda pública.

El empalme "anticorrupción"

El exministro explicó que el concepto de "empalme anticorrupción" responde a la necesidad de verificar que toda la información entregada por el gobierno saliente sea completa y transparente.

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Según explicó, el equipo ya cuenta con cerca del 75 % del trabajo adelantado gracias a la recopilación de documentos, análisis de fuentes abiertas y reportes ciudadanos.

Durante la entrevista mencionó casos específicos que, en su criterio, requieren revisión, entre ellos decisiones adoptadas en la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio de la Igualdad, la Fiduprevisora y algunas actuaciones del Ministerio de Defensa.

Ajuste fiscal sin desmontar los programas sociales

En materia económica, Restrepo reiteró que el próximo gobierno buscará reducir el gasto público, aunque aclaró que ello no significará eliminar los principales programas sociales.

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Explicó que el ajuste pasará por una revisión del tamaño del Estado, el fortalecimiento de las competencias territoriales y el combate a la evasión tributaria, el contrabando y la corrupción.

"Quizá más importantes son los 150 billones que tenemos en evasión y contrabando y los cerca de 100 billones que representa la corrupción", afirmó.No obstante, confirmó que algunos programas creados durante la actual administración sí serán objeto de revisión para evaluar su efectividad.

Relaciones internacionales y respaldo de organismos multilaterales

Otro de los ejes de la conversación fue el acercamiento que el equipo del presidente electo ha iniciado con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Restrepo explicó que estos encuentros buscan preparar la llegada del nuevo gobierno y estructurar programas de cooperación técnica y financiera orientados al crecimiento económico, infraestructura, energía, educación y fortalecimiento institucional.

Asimismo, aclaró que el apoyo anunciado por el BID no corresponde al proceso de empalme, sino a recursos y asistencia técnica que tradicionalmente reciben los gobiernos entrantes para facilitar el inicio de su gestión.

Crisis energética y prioridades del nuevo gobierno

Durante la entrevista, el vicepresidente electo también advirtió sobre el riesgo de una crisis energética y aseguró que la prioridad será acelerar proyectos de generación eléctrica, transmisión y exploración de gas para evitar posibles racionamientos.

Según indicó, el nuevo gobierno impulsará mecanismos para agilizar licencias ambientales, consultas con comunidades y obras de infraestructura energética que permitan garantizar el abastecimiento del país.

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Un rol transversal dentro del nuevo gobierno

Aunque aún no se ha definido formalmente el decreto que establecerá las funciones de la Vicepresidencia, Restrepo explicó que espera desempeñar un papel transversal dentro del Ejecutivo, apoyando áreas como economía, educación, ciencia, innovación y relaciones internacionales.

"Quiero ser un 'líbero', alguien que pueda apoyar diferentes sectores del gobierno cuando sea necesario", expresó durante la conversación.