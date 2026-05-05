Nariño perderá más de $9.000 millones para construcción de Centros de Potencia en Tumaco y Pasto

Después de casi dos años que el proyecto “Centros Potencia” no avanza del 17% en la ejecución de obras en el departamento de Nariño, se podrían perder más de 9.000 millones de pesos asignados para construir dos aulas de 500 a 1000 metros cuadrados que estarían dedicadas a la infraestructura para la investigación en inteligencia artificial en el denominado programa de masificación del internet en Tumaco y Pasto, luego de que el Ministerio de las TIC decidiera no prorrogar el contrato con Findeter.

Jonatan Huertas, secretario de las TIC en Nariño, afirmó que la cancelación del proyecto “Centros PotencIA”, por parte del Ministerio TIC, "es una nueva frustración y un fracaso en la ejecución de infraestructura tecnológica que perjudica a miles de estudiantes de secundaria y básica primaria en un sin numero de colegios en el departamento", tal y como sucedió con el también programa “Centros Poblados”.

El funcionario dijo a Blu Radio que, tras 17 meses de gestión, el proyecto no logró iniciar obras en ninguno de los dos municipios en Nariño previstos de inteligencia artificial, registrando un avance físico nulo que no llega al 17 por ciento de ejecución.

Huertas manifestó que se conoció que el proyecto de Centros Potencia no continuará en el país, pero, a pesar de esto, seguirá realizando gestiones ante el Gobierno nacional para evitar que esos recursos ya asignados se pierdan definitivamente.



Afirmó el funcionario que, desde el nivel nacional, se ha indicado que la decisión responde a la necesidad de evitar riesgos en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, preocupa que, tras varios meses, el avance del proyecto haya sido tan limitado, evidenciando dificultades en su gestión, planeación y ejecución.

Huertas señaló que, en el caso de Nariño, es importante resaltar que estos centros fueron posibles gracias a la gestión adelantada en la administración actual del gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo, quien impulsó la llegada de esta iniciativa al territorio.

Se contemplaba la implementación de dos espacios estratégicos: uno en Pasto y otro en Tumaco, orientados a fortalecer el acceso a la tecnología, la formación en inteligencia artificial y la generación de oportunidades para miles de jóvenes, indico Huertas.

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Hoy, la continuidad de estos procesos queda en incertidumbre, lo que genera un inconformismo legítimo frente a la interrupción de una iniciativa que ya había sido gestionada y proyectada para el departamento.

Aseguró el funcionario que, más allá de las decisiones adoptadas, es inevitable señalar el impacto que esto tiene en las regiones.

No es coherente promover la transformación digital si, al mismo tiempo, se detienen proyectos que buscan precisamente cerrar brechas y llevar oportunidades a territorios como Nariño.

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El departamento ha demostrado voluntad y gestión para avanzar en estos temas. Por eso, se hace necesario que exista mayor articulación y compromiso para que este tipo de iniciativas no se queden en anuncios, sino que se traduzcan en resultados reales para la ciudadanía.