En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Iván Ospina
'Papá Pitufo'
Desempleo en Colombia
Exreina de belleza México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Frustran atentado terrorista en la vía panamericana, norte de Nariño

Frustran atentado terrorista en la vía panamericana, norte de Nariño

Al parecer, el elemento habría sido previamente instalado por el GAO-r, estructura armada que delinque en la zona, con el propósito de atentar contra la Fuerza Pública y la población.

Frustran atentado terrorista en la vía panamericana, norte de Nariño
Frustran atentado terrorista en la vía panamericana, norte de Nariño
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de may, 2026

La oportuna reacción de expertos antiexplosivos de la Brigada 23 del Ejército frustró una acción terrorista que se iba a cometer en la vía Panamericana, sobre la vereda El Manzano, municipio de Taminango, norte de Nariño.

Según conoció BLU Radio, habitantes de la zona denunciaron la presencia de hombres extraños a la región y que se movilizaban sospechosamente cargando elementos que posteriormente fueron abandonados en la zona y emprendieron la huida.

Una vez alertadas las autoridades, llegó al lugar un Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos (EOD), quien adelantó las labores para la destrucción controlada de un artefacto explosivo sobre la vía Panamericana.

Al parecer, el elemento habría sido previamente instalado por el GAO-r, estructura armada que delinque en la zona, con el propósito de atentar contra la Fuerza Pública y la población.

El artefacto fue detonado de manera controlada sin afectaciones contra la malla vial del norte de Nariño.

Las autoridades de Policía y Ejército adelantan intensos operativos para impedir que se cometan acciones terroristas contra la Fuerza Pública o la carretera internacional, que en lo que va corrido del año ha sido afectada un sinnúmero de veces, provocando el cierre de este corredor terrestre entre Colombia y Ecuador.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Nariño

atentado terrorista

Publicidad

Publicidad

Publicidad