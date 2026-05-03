Frustran atentado terrorista en la vía panamericana, norte de Nariño

La oportuna reacción de expertos antiexplosivos de la Brigada 23 del Ejército frustró una acción terrorista que se iba a cometer en la vía Panamericana, sobre la vereda El Manzano, municipio de Taminango, norte de Nariño.

Según conoció BLU Radio, habitantes de la zona denunciaron la presencia de hombres extraños a la región y que se movilizaban sospechosamente cargando elementos que posteriormente fueron abandonados en la zona y emprendieron la huida.

Una vez alertadas las autoridades, llegó al lugar un Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos (EOD), quien adelantó las labores para la destrucción controlada de un artefacto explosivo sobre la vía Panamericana.

Al parecer, el elemento habría sido previamente instalado por el GAO-r, estructura armada que delinque en la zona, con el propósito de atentar contra la Fuerza Pública y la población.



El artefacto fue detonado de manera controlada sin afectaciones contra la malla vial del norte de Nariño.

Las autoridades de Policía y Ejército adelantan intensos operativos para impedir que se cometan acciones terroristas contra la Fuerza Pública o la carretera internacional, que en lo que va corrido del año ha sido afectada un sinnúmero de veces, provocando el cierre de este corredor terrestre entre Colombia y Ecuador.