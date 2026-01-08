Exministro Juan David Correa, nuevo delegado del Gobierno en diálogos con Comuneros del Sur

El Gobierno nacional realizó un nuevo ajuste en una de las mesas de diálogo que mantiene activas dentro de su política de paz total, con el nombramiento de un nuevo delegado en el proceso que adelanta con el grupo armado Comuneros del Sur, una estructura que se separó del ELN en mayo de 2024.

Se trata del exministro de Cultura Juan David Correa, quien fue designado oficialmente como negociador del Gobierno mediante una resolución firmada el pasado 22 de diciembre por el presidente Gustavo Petro.

La llegada del exministro a esta mesa se produce tras la renuncia de Clemencia Carabalí, lideresa social y defensora de derechos humanos del Cauca, quien había sido designada como representante en este proceso desde su inicio.

Juan David Correa, ministro de Cultura Foto: Tomada de IG: @jdcucu

En el documento oficial, el Gobierno señala que, tras la salida de Carabalí, era necesario realizar una nueva delegación que permitiera garantizar la representación del Estado y la continuidad de los diálogos con esta estructura armada.



Juan David Correa había renunciado a su cargo como ministro de Cultura el 5 de febrero de 2025, luego de la primera transmisión televisada de un consejo de ministros. Ahora, se integra al equipo negociador del Gobierno en esta mesa, que ya está conformado por Carlos Erazo, Ángela María Robledo, Pablo Francisco Pardo y Andrei Giovani Gómez.