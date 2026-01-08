En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Exministro Juan David Correa, nuevo delegado del Gobierno en diálogos con Comuneros del Sur

Exministro Juan David Correa, nuevo delegado del Gobierno en diálogos con Comuneros del Sur

El presidente Gustavo Petro designó mediante decreto al exministro de Cultura como nuevo delegado en la mesa de diálogos con Comuneros del Sur, tras la salida de la lideresa Clemencia Carabalí.

Juan David Correa es literato y se desempeñó como el editor de Grupo Planeta, también trabajó con Fundalectura y fue ministro de las Culturas, los Artes y los Saberes.
Juan David Correa es literato y se desempeñó como el editor de Grupo Planeta, también trabajó con Fundalectura y fue ministro de las Culturas, los Artes y los Saberes.
Ministerio de Cultura.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad