Gobierno publicó borrador de resolución que aumentaría recibo de energía

El Gobierno nacional publicó un borrador de resolución que plantea un nuevo cargo en el recibo de la luz para sanear las deudas de la operadora en el Caribe.

