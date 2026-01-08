Gobierno publicó borrador de resolución que aumentaría recibo de energía

El Ministerio de Minas y Energía proyecta un recargo temporal de 8 pesos por kilovatio-hora para todos los usuarios de Colombia. El objetivo principal es recaudar fondos para cubrir la deuda de Air-e, la empresa de energía que opera en el Caribe y que permanece intervenida desde septiembre de 2024. El hueco financiero de la compañía supera los dos billones de pesos, una cifra que el Ejecutivo busca cubrir a través de este incremento en la facturación nacional.

En el documento, el Ministerio reconoce por primera vez la existencia de un “riesgo sistémico” en el mercado eléctrico colombiano. Esto implica que la crisis de Air-e no es solo un problema regional; si la empresa falla en sus pagos, puede arrastrar a otros actores de la cadena y comprometer el suministro de energía en todo el país. Según datos de XM, administrador del mercado, Air-e representa el 11,4 % de la demanda nacional.

La falta de pagos de la intervenida ya impacta a nueve plantas térmicas, las cuales son fundamentales para el respaldo del sistema durante temporadas de sequía. Si estas centrales no reciben los recursos adeudados, no cuentan con el flujo de caja necesario para comprar combustibles, lo que pone en jaque la confiabilidad del servicio eléctrico en momentos de crisis climática.

Factura Air-e Air-e

El incremento propuesto representaría aproximadamente el 1 % del valor total de la tarifa actual. A diferencia de otros subsidios o cobros diferenciales, esta medida se aplicaría a todos los hogares colombianos sin distinción de estrato socioeconómico, así como al sector empresarial e industrial.



Por otra parte, la resolución otorga un plazo de seis meses a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para diseñar un esquema permanente que prevenga futuros riesgos sistémicos. Asimismo, habilita cambios regulatorios para reconocer la energía firme proveniente de fuentes solares y eólicas, buscando integrar estas tecnologías en la matriz de respaldo nacional.

Actualmente, el texto se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que el Gobierno nacional aún no ha definido la fecha exacta en la que empezaría a regir este cobro adicional en los recibos de energía de los ciudadanos.

